اجتماع بلحج يقر اعادة فتح المساجد لحين ظهور " كورونا " !!

قالت مصادر محلية في محافظة لحج أن اتفاق بين سلطة لحج وأئمة مساجد مديريتي الحوطة وتبن نص على إعادة فتح المساجد بعد قرار إغلاقها بسبب وباء جائحة كورونا كإجراء وقائي.

وأكدت المصادر لعدن تايم انعقاد اجتماع موسع صباح اليوم الخميس في ديوان المحافظة حضره محافظ لحج اللواء التركي ولفيف من أئمة وخطباء لحج لمناقشة خلفيات قرار إغلاق المساجد في لحج.

وخرج الإجتماع باتفاق على أن يتم إعادة فتح المساجد سيما بعد قرار إغلاقها وفي حالة ظهور أو اشتباه بأي حالة مصابة بوباء كورونا سيتم تنفيذ الإغلاق لجميع المساجد.

ورفض عدد من ائمة مساجد في حوطة لحج قرار وتوجيهات صادرة من وزارة الاوقاف ومكاتبها بضرورة اغلاق المساجد ومنع اداء صلاة الجمعة والجماعة بداخلها احترازا من تفشي فيروس كورونا ما أثار حفيظة البعض ممن التزم بتنفيذ القرار.