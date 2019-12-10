نخبة حضرموت

اجتماع بمؤسسة موانئ البحر العربي يناقش الإجراءات الجمركية وآلية العمل المشترك ⋆

10 ديسمبر، 2019
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المكلا ( نخبة حضرموت  ) خاص

عقد اجتماع موسع بمؤسسة موانئ البحر العربي ،اليوم صباحا، بحضور المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائبه الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي والأستاذ حبشي نصيب مدير جمرك ميناء المكلا ومندوبين شركة النفط بحضرموت والوكلاء الملاحيين بالميناء وجهات امنية ، ناقش الاجتماع إجراءات فتح بيان جمركي لاستيراد المشتقات النفطية في جمرك ميناء المكلا بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمحافظة حضرموت والجهات ذات الاختصاص .

و تخلل اللقاء استعراض للمشاكل التي يعاني منها الوكلاء الملاحيين و مستوردي المشتقات النفطية ، وسبل وضع آلية تنظم العمل دون أي تداخلات أو ازدواجية في الإجراءات الإدارية والمالية ، و التعاون المشترك بين مؤسسة موانئ البحر العربي و شركة النفط فرع حضرموت وجمرك الميناء  والوكلاء الملاحيين و الجهات الأخرى ذات العلاقة .

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