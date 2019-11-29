اليمن العربي

اجتماع ثُنائي بين الفريق الحكومي وفريق إعادة الانتشار بعدن 

اليمن العربي اليمن العربي منذ 3 دقائق
0 أقل من دقيقة

عُقِد مساء أمس الخميس في العاصمة عدن إجتماعاً ثنائياً بين الفريق الحكومي لإعادة الإنتشار مع فريق إعادة الإنتشار الأممي برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها .

 

وشدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لحركة المواطنين وإسعاف المرضى وتمرير المساعدات الإغاثية في مناطق محافظة الحديدة.

 

 كما تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من اعادة الانتشار كما هو مفوهم إعادة الإنتشار المتفق عليه وهو إنساحب المليشيات الأحادي من المواني ومدينة الحديدة.

 

كما تم مناقشة الخروقات الحوثية الجسيمة التي صعدت المليشيات من وتيرتها مؤخراً، ودعت لجنة إعادة الإنتشار إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إعادة اجتماع الانتشار الحكومي الفريق بعدن بين ثنائي وفريق

مقالات ذات صلة

Photo of تصاعد مستمر بأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء

تصاعد مستمر بأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء

منذ 53 دقيقة
Photo of السلطة المحلية بحوف تتسلّم مولداً كهربائياً بقوة 1 ميجا

السلطة المحلية بحوف تتسلّم مولداً كهربائياً بقوة 1 ميجا

منذ ساعتين
Photo of رئيس الوزراء يوجه بالتعامل الحازم مع العناصر التخريبية فى مأرب

رئيس الوزراء يوجه بالتعامل الحازم مع العناصر التخريبية فى مأرب

منذ ساعتين
Photo of بالصورة.. خطأ إملائي في إحدى اللوحات الارشادية بالانجليزية في مطار الريان بالمكلا

بالصورة.. خطأ إملائي في إحدى اللوحات الارشادية بالانجليزية في مطار الريان بالمكلا

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق