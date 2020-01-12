اجتماع عاجل في برشلونة لبحث مصير فالفيردي



كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عقد مجلس إدارة نادى برشلونة إلى اجتماع عاجل اليوم الاثنين لبحث مصير المدير الفنى ارنستو فالفيردى.



ذكر راديو “كادينا سير” أن هناك اجتماع عاجل بين رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه لإتخاذ قرار نهائى بشأن فالفيردى ، البوصلة تشير إلى إقالة المدرب وتعين جارسيا مدرب الرديف حتى نهاية الموسم تحضيرا لوصول تشافى بمشروعه الجديد فى الموسم المقبل.



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، ومدرب السد القطري الحالي في تولي مسئولية تدريب البلوجرانا عقب نهاية الموسم الجاري وليس فى منتصف الموسم خلفاً لإرنستو فالفيردي.



وإرتبط اسم تشافي هيرنانديز بتدريب فريق برشلونة خلفاً لإرنستو فالفيردي بعد النتائج السلبية التي حققها البرسا خاصةً في الفترة الماضية، وهزيمته في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.



قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن المفاوضات بين إدارة برشلونة وتشافي تأخذ طابع الجدية بين الطرفين، حيث سافر إيريك أبيدال السكرتير الفنى للبارسا إلى الدوحة من أجل الحديث مع نجم الفريق الكتالونى السابق حول إمكانية تدريب الفريق الكتالوني خلفاً لفالفيردي.



وأوضحت الصحيفة، إن المدرب الإسباني تشافي سيعطي قراره النهائي بشأن قبول مهمة تدريب برشلونة مساء اليوم الأحد.



