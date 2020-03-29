اجتماع فريق الطوارئ لمواجهة كورونا في وزارة التربية بمسؤول كتلة التعليم باليونيسف

ترأس الدكتور صالح ناصر الصوفي وكيل قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية ورئيس فريق الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بوزارة التربية والتعليم بعدن اجتماع بمسؤول كتلة التعليم بالكلستر، الخميس الموافق 26/ 3/ 2020م في ديوان وزارة التربية والتعليم بعدن.

وقد ناقش د. الصوفي مع مسؤول كتلة التعليم بحضور فريق الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بالوزارة كيفية العمل المشترك بين الوزارة والمنظمات الداعمة للتنفيذ التعليم عن بعد للطلاب، تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، وحرصا منه على توفير التعليم للطلاب عن طريق المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتجنبا للاختلاط بين التلاميذ تفاديا لانتشار فيروس كورونا – لا سمح الله – .

وقد استمعت مسؤولة كتلة التعليم للتقارير المقدمة من فريق الطوارئ بالوزارة والذي ضم مدير القناة التعليمية الاستاذ مختار القباطي، ومدير عام التعليم الالكتروني الأستاذة ناهد عمر ومدير إدارة الإعلام التربوي بالوزارة الأستاذ الخضر قاسم، مشيرة إلى ضرورة الأسراع في وضع المواد والدروس الكترونيا لبثها للتلاميذ عبر القنوات التلفزيونية المحلية والقناة التعليمية وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة.

من جانبه أكد الدكتور الصوفي في اجتماعه بمسؤولة كتلة التعليم على ضرورة وضع وتصميم النشرات التوعوية والارشادية التربوية وتنسيقها لتصب في خدمة التوعية للطلاب والطالبات بمخاطر فيروس كورونا ضمن الاعمال والاجراءات الاحترازية والوقائية ضد هذا الوباء الذي اجتاح كثير من دول العالم، كما عبر د. الصوفي عن تضرعه وابتهاله ودعائه لله عز وجل بان يقي بلادنا هذا الوباء ، مشيدا بالجهود المبذولة التي يقوم بها فريق الطوارئ بوزارة التربية حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهد في خدمة إيصال المادة او الدرس لابنائنا الطلاب بعيدا عن مخاطر هذا الوباء ، ومثمنا في الوقت نفسه دعم الجهات المانحة لإيصال التعليم لطلابنا، والذي يصب ضمن الأعمال الوقائية والاحترازية ضد هذا الوباء .

حضر الاجتماع الاستاذ فضل السلامي مدير عام التوجيه بالوزارة، والأستاذ عوض عبده مدير عام الاختبارات بوزارة التربية والتعليم.