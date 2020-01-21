المشهد العربي

اجتماع لمناقشة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية

21 يناير، 2020
0

ناقشت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بإعداد التصورات الخاصة بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة، طبيعة الهام الموكلة إليها وأهم التصورات التي من شانها تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، التصورات بشأن تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية والمتعلقة بحياة الناس ومعيشتهم وكيفية تفعيل مؤسسات الدولة وكذلك التطورات السياسية والأمنية في الجنوب.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها حتى انجاز المهمة المُوكلة إليها، حيث من المتوقع تستكمل أعمالها نهاية الأسبوع بتقديم التصور النهائي لرئيس الجمعية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اجتماع الثالثة الدورة الوطنية تنفيذ قرارات للجمعية لمناقشة وتوصيات

إقرا أيضا

Photo of النسي: الإخوان سينفذون اتفاق الرياض وفق تفسيراتهم وأهدافهم

النسي: الإخوان سينفذون اتفاق الرياض وفق تفسيراتهم وأهدافهم

21 يناير، 2020
Photo of مشيدا برجالها.. الجعيدي: آل حريز القبيلة الوحيدة التي لم يخترقها المحتل اليمني

مشيدا برجالها.. الجعيدي: آل حريز القبيلة الوحيدة التي لم يخترقها المحتل اليمني

21 يناير، 2020
Photo of أديب السيد: التزام الانتقالي بتنفيذ الاتفاق أصاب الشرعية بالهستيريا

أديب السيد: التزام الانتقالي بتنفيذ الاتفاق أصاب الشرعية بالهستيريا

21 يناير، 2020
Photo of أهالي المنصورة يشكون النفايات الطبية لمستشفى 22 مايو

أهالي المنصورة يشكون النفايات الطبية لمستشفى 22 مايو

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق