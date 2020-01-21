اجتماع لمناقشة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية

ناقشت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بإعداد التصورات الخاصة بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة، طبيعة الهام الموكلة إليها وأهم التصورات التي من شانها تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، التصورات بشأن تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية والمتعلقة بحياة الناس ومعيشتهم وكيفية تفعيل مؤسسات الدولة وكذلك التطورات السياسية والأمنية في الجنوب.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها حتى انجاز المهمة المُوكلة إليها، حيث من المتوقع تستكمل أعمالها نهاية الأسبوع بتقديم التصور النهائي لرئيس الجمعية.