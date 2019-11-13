اجتماع لمناقشة سبل تحسين النظافة لأحياء المكلا (صور)

نظمت إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، مساء أمس الثلاثاء، اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء الأحياء واللجان المجتمعية بمدينة المكلا وذلك لمناقشة سبل تحسين النظافة لأحياء المدينة .

وناقش اللقاء، تحديد مواقع الصناديق التي سيتم توزيعها نهاية الأسبوع الجاري في مختلف مديريات الساحل والذي يبلغ عددها حوالي ألف صندوق وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتحديد المواقع المناسبة لوضع الصناديق فيها ورفع الصناديق القديمة لإعادة صيانتها وتأهيلها ومنع المواقع المستحدثة لإلقاء المخلفات فيها من قبل المواطنين وتحسينها .

وفي كلمته، أوضح المدير العام لمديرية المكلا المهندس عوض بن هامل، الأعمال التي تبذل في جانب النظافة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنظافة ،وإلزام إدارة الصندوق بوضع آلية لتنسيق أعمال النظافة وإيجاد حلول لضبط المحلات التجارية والمطاعم ومنعهم من إلقاء مخلفاتهم في الشوارع العامة ووضع الأدوات الحادة في أكياس محكمة لكي لا تصيب المارة وعمال النظافة بأي ضرر او خطورة .

وأكد بن هامل، أن النظافة مسؤولية جماعية لكل فرد للحفاظ عليها والارتقاء بها ، وتعد من الأمور التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف .

من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون النظافة، على حرص إدارة الصندوق بأعمال النظافة واهتمامها لخلق بيئة تناسب كافة أفراد المجتمع .

وأضاف، أن وضع النظافة بالمدينة سيشهد تغير واضح وملموس خلال الفترة القادمة، بتوفير عدد كبير من صناديق النظافة وكذلك سيارات النظافة الكباسات التي تحمل حوالي 8 طن، وتفعيل خاصية الجمع المباشر.

وشدد على ضرورة التوعية من خلال عمل برامج توعوية وتثقيفية ودورات تدريبية و تأهيلية لعمال النظافة لكيفية التعامل مع المخلفات وتشكيل فريق مراقبة يقوم بالنزولات الميدانية لتفقد مواقع وضع المخلفات وضبط المخالفين من عمال النظافة والمراقبين في مربعات الأحياء السكنية وتفعيل ايضا دور المبادرات الشبابية والفرق التطوعية ودعمها بكافة احتياجاتها في جانب النظافة .

من جانبهم، عبر رؤساء الأحياء واللجان المجتمعية عن ارتياحهم لهذا اللقاء الذي اعتبروه بادرة طيبة من قبل إدارة الصندوق لمناقشة وضع النظافة في الأحياء وكذلك المشاكل التي يواجهونها في عملية رفع مخلفات القمامة اليومية.