اجتماع لمناقشة فتح قنوات اتصال بين جامعة عدن والجامعات الأوروبية

ناقش مسؤولون بجامعة عدن، اليوم الإثنين، فتح قنوات للتواصل والتعاون الأكاديمي بين جامعة عدن والجامعات الأوروبية.

وبحث المسئولين خلال زيارة وفد أوروبي للعاصمة عدن،ضم رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي اليمن هانز وجراندبيرج وسفيرا فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي، إمكانية استئناف الدعم الأوروبي للجامعة ومنظومة تطوير الأقسام العلمية، خصوصا المقدم من الجانب الفرنسي لقسم اللغة الفرنسية، والجانب الهولندي لمركز المرأة للبحوث والتدريب.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون وجوانب الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لخطط تطوير البنى التحتية و إعادة ترميم وتأهيل وتجهيز عدد من كليات وأقسام جامعة عدن التي تضررت جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.