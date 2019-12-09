اجتماع موسع في مطار عدن ودور سعودي وتوجيهات للرئيس .. تفاصيل





اطلع نائب وزير النقل ناصر شريف، اليوم الاثنين، على مستوى نشاط مطار عدن الدولي وسير حركة الملاحة الجوية في المطار.

كما عقد نائب وزير النقل، اجتماعاً موسعاً بمشاركة القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي المهندس عبدالرقيب العمري، وقائد لواء الطوارئ بمطار عدن العقيد محمد الخيلي، والموظفين والقيادات الأمنية بالمطار، جرى خلاله مناقشة الأوضاع العامة بمطار عدن، والملفات التي تم مناقشتها مع الجانب السعودي بشأن مطار عدن.

وأكد شريف، أهمية دور مطار عدن في خدمة الوطن والمواطن، وكذا أهمية الإجراءات الأمنية المشددة للحفاظ على أمن المطار وتقديم الخدمات للمسافرين، مشدداً على ضرورة الارتقاء بعمل المطار وتجاوز كل الصعوبات .. مشيداً بجهود قيادة وموظفي وأمن مطار عدن في سبيل تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين.

ونوه بأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التي تقضي بضرورة تذليل الصعاب في كافة المرافق الحيوية لارتباطها المباشر بخدمة المواطنين.

من جانبه استعرض القائم بأعمال مدير عام مطار عدن العمري، الجهود المبذولة من جانب قيادة وموظفي مطار عدن من أجل تسهيل وتسيير العمل بالمطار، وكذا جهود التعاون مع الأخوة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتنسيق بشأن استكمال المتطلبات الخاصة بالمطار لما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين خدمات المطار.