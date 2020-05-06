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اجتماع موسع لقيادات ومشائخ البيضاء يؤكد الاستعداد الكامل لنصرة المظلومين في المحافظة

6 مايو، 2020
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اكد اجتماع موسع لقيادات ومشائخ واعيان محافظة البيضاء وقوفهم، مع كل من يقاوم الحوثي واستعدادهم الكامل لنصرة اي مظلوم في المحافظة.

ودعا بيان خرج به الاجتماع الذي عقد في محافظة مأرب بدعوة من قبل محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر السوادي وضم عددا من مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء، قبائل المحافظة الى رفد الجيش الوطني بالمقاتلين وتعزيز كافة جبهات القتال بالمحافظة لمواجهة مليشيات الحوثي.

وشدد البيان على الوقوف صفا واحدا مع كل من يقاوم الحوثي والاستعداد الكامل لنصرة اي مظلوم في المحافظة.

كما ادان البيان الجرائم التي تقوم بها مليشيات الحوثيين في المحافظة “والتي كان اخرها مقتل الشهيدة جهاد احمد محمد الاصبحي على يد مليشيات الحوثي بعد اقتحام منزلها في مديرية الطفة”.

وخُتم البيان الصادر عن الاجتماع بدعوة “الحكومة والتحالف العربي الى مناصرة الجيش الوطني وقبائل البيضاء في حربهم ضد مليشيات الحوثي، والاسراع في عملية تحرير محافظة البيضاء، التي اصبحت مهيئة لطرد مليشيات الحوثي بعد تزايد الانتهاكات بحق ابنائها”.

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