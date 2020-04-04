اجتماع موسع لهيئة وأعضاء جمعية المرأة باتيس لمواجهة فيروس كورونا

أقيم مساء الخميس 2 ابريل 2020في مقر جمعية باتيس لتنمية قدرات المرأة اجتماع موسع لهيئة وأعضاء الجمعية لمناقشة العديد من القضايا ومن أبرزها الوقاية من وباء فيروس كورونا المنتشر في معظم دول العالم.

وقالت الاستاذه عائده امحوزه رئيس الجمعية أن الفيروس المنتشر يطلب من الجميع العمل بروح الإخوة وبمسؤولية تامة لمواجهة الفيروس.

وإضافت امحوزه أن الدور الذي يقوم به رئيس لجنة الطوارئ مدير المديرية الشيخ ناصر عبدالله المنصري والعمل الجاد وتفعيل الخطوات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة المواطن فمثل تلك الاعمال الحريصة والمسؤولة تستحق كل الشكر والتقدير .

واكدت الاستاذه امحوزه أن الجمعية مستمره بنشر الوعي الصحي الوقائي بمنطقة باتيس وضواحيها.

ودعت امحوزه في. الختام كل شرائح المجتمع الى اتباع الخطوات الاحترازية بجدية فالفيروس المستشري في دول العالم لايستحق أن نتعامل بلا مبالة وعدم الشعور بالمسؤولية فخطورة تفشيه أنهك اكبر دول العالم ودمر اقتصادها ونحمد الله العلي القدير الذي جنب وطنا الحبيب انتشاره .

*من عبدالله مريقش