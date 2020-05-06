اليمن العربي

اجتماع موسع يؤكد وقوف أبناء البيضاء صفا واحدا في مواجهة المليشيات الحوثية

6 مايو، 2020
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عقد بمحافظة مارب اجتماع موسع دعا اليه محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر السوادي وضم عددا من مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء للوقوف امام اخر المستجدات بمحافظة البيضاء.

 

وفي بداية اللقاء،  أشاد محافظ البيضاء بدور قبائل البيضاء في الدفاع عن المحافظة منذ خمس سنوات ، ووقوفهم في صف الجمهورية ورفضهم للانتهاكات المستمرة للمليشيات الحوثية بمحافظة البيضاء.

 

وخرج الاجتماع ببيان دعا فيه قبائل المحافظة الى رفد الجيش الوطني بالمقاتلين وتعزيز كافة جبهات القتال بالمحافظة لمواجهة مليشيات الحوثي.

 

واكد المجتمعون وقوفهم مع كل من يقاوم الحوثي واستعدادهم الكامل لنصرة اي مظلوم في المحافظة، واستجابتهم لنصرة المظلومين.

 

ودان الاجتماع جرائم مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء والتي كان اخرها مقتل الشهيدة جهاد احمد محمد الاصبحي على يد مليشيات الحوثي بعد اقتحام منزلها في مديرية الطفة.

 

ودعا البيان الحكومة والتحالف العربي الى مناصرة الجيش الوطني وقبائل البيضاء في حربهم ضد مليشيات الحوثي، والاسراع في عملية تحرير محافظة البيضاء، التي اصبحت مهيئة لطرد مليشيات الحوثي بعد تزايد الانتهاكات بحق ابنائها

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