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اجتماع يشدد على تعليق العمل في عيادة الأسنان بعدن وفتح عيادة إسعافية لاستقبال الحالات الطارئة

26 مارس، 2020
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عقد ، اليوم ، بعدن اجتماعاً مشتركاً ضم عميد كلية طب الاسنان الدكتور محمد حسن السقاف ومدير عام مركز التدريب والتأهيل في وزارة الصحة والسكان الدكتورة ريام البكري ونائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور محمد ربيد و ونقيب اطباء الاسنان اوسان حميد و د.صالح رئيس نقابة الاطباء في كلية طب الاسنان .

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا التي تفشي في مختلف دول العالم مؤخراً باستثناء بلادنا التي لم تعلن عن أية إصابات بهذا الفايروس الخطير .

وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ قرار تعليق العمل في عيادة الاسنان بمختلف مديريات عدن كإجراء احترازي لمواجهة مخاطر جائحة كورونا.

وأكد الحاضرون على أهمية اتخاذ هذا القرار والبدء بتعليق العمل في مختلف عيادات الأسنان كخطوة ستساهم بشكل فعال في الحد من انتشاره.

واقر الاجتماع على فتح عيادة إسعافية مقرها كلية طب الأسنان تحت اشراف عمادة الكلية ونقابة الاسنان لاستقبال وعلاج الحالات الطارئة مع تشديد الإجراءات الوقائية فيها بما يتوافق مع الحد من انتشار كورونا .

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