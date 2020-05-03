عدن الغد

اجراءات مشددة في مداخل محافظة مأرب

3 مايو، 2020
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اجراءات مشددة في مداخل محافظة مأرب

وجه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة الفنية لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة مأرب نقاط الفحص في مداخل المحافظة بتشديد إجراءات الفحص على المسافرين القادمين إلى محافظة مأرب، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد الدكتور الشدادي خلال تفقده امس السبت لسير عمل الفريق الطبي بنقطة الفحص الطبي للمسافرين بمدخل المحافظة بمنطقة صافر، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية بحق المسافرين، والعاملين من الطواقم وفق توجيهات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، خصوصا بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة مؤكدة في عدن وتعز.
وأوضح مدير عام مكتب الصحة أن لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة خصصت عددا من نقاط الفحص بالمحافظة بدأت عملها منذ أسبوعين لفحص المسافرين، كما أن هناك نقاطا طبية أخرى يجري العمل على تجهيزها في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه تم تشكيل 94 فريق استجابة سريعة في جميع مديريات المحافظة لتؤدي عملها في مواجهة فيروس كورونا في حال ظهور أية حالات، إلى جانب جهود هذه الفرق في عملية التوعية بهذا الفيروس الذي ظهر في عدد من المحافظات.

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