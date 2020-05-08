أخبار نادي برشلونة

اجراءات وقائية من الاتحاد الإسباني للاعبي الليجا

8 مايو، 2020
0
اجراءات وقائية من الاتحاد الإسباني للاعبي الليجا

هاي كورة_ وافق الاتحاد الإسباني على إجراء 5 تغييرات في المباراة بدلاً من 3 حتى نهاية الموسم، واستدعاء 25 لاعباً في قائمة الفريق بدلاً من 18، وفترتي راحة خلال المباراة، لحماية اللاعبين من الإصابات بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الإسباني رفقة رابطتي الأندية والليجا استئناف الموسم الجاري والسماح للفرق بالعودة إلى التدريبات الجماعية تدريجياً، حيث أن الخطة التي تم الاتفاق عليها تنص على أن يتم البدء باستكمال الموسم في 28 من شهر يونيو.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اجراءات الإسباني الاتحاد الاتحاد الإسباني الليجا برشلونة ريال مدريد للاعبي من وقائية

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : شطحات كروية.. غدارة إنييستا جاءت بفضل التحكيم!

أخبار برشلونة : شطحات كروية.. غدارة إنييستا جاءت بفضل التحكيم!

8 مايو، 2020
Photo of كيف سيكون مستقبل برشلونة لو كان القرار بيد الجماهير؟

كيف سيكون مستقبل برشلونة لو كان القرار بيد الجماهير؟

8 مايو، 2020
Photo of أبرز مشاهد إنريكي في عيد ميلاده الـ 50

أبرز مشاهد إنريكي في عيد ميلاده الـ 50

8 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة : بيانيتش يحسم مسألة الانتقال إلى برشلونة

أخبار برشلونة : بيانيتش يحسم مسألة الانتقال إلى برشلونة

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق