اجراءات وقائية من الاتحاد الإسباني للاعبي الليجا

هاي كورة_ وافق الاتحاد الإسباني على إجراء 5 تغييرات في المباراة بدلاً من 3 حتى نهاية الموسم، واستدعاء 25 لاعباً في قائمة الفريق بدلاً من 18، وفترتي راحة خلال المباراة، لحماية اللاعبين من الإصابات بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الإسباني رفقة رابطتي الأندية والليجا استئناف الموسم الجاري والسماح للفرق بالعودة إلى التدريبات الجماعية تدريجياً، حيث أن الخطة التي تم الاتفاق عليها تنص على أن يتم البدء باستكمال الموسم في 28 من شهر يونيو.