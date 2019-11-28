«اجريكو» البريطانية تُغرق شبوة بالظلام بسبب مستحقاتها

شبوة «الأيام» خاص

أعلنت شركة “اجريكو” البريطانية، أمس، إطفاء جميع مولداتها العاملة في محطة كهرباء شبوة، نتيجة عدم إيفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها بشأن مستحقاتها المالية والُمديونية السنوية للشركة.

وقال مصدر محلي: “إن مدينة عتق ومديريات شبوة تعيش في ظلام دامس، نتيجة إعلان الشركة المشغلة للتيار الكهربائي “اجريكو” إطفاء جميع مولداتها العاملة في محطة توليد الكهرباء بعتق بشبوة، وذلك نتيجة عدم دفع الحكومة اليمنية مستحقاتها”.

وفي ذات السياق عبر المواطنون بالمحافظة عن استيائهم من انقطاع التيار الكهربائي الذي أغرق المحافظة بظلام دامس.



