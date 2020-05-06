اجمل صور بيجامات تركي 2020 اخر دلع خلال موقع muhtwa.com , تعد البيجامات التركى من أبرز صيحات الموضة بيجامات هذا الموسم وهى تتميز بموديلاتها الرائعة وألوانها الجذابة ونحن سوف نعرض لكم الآن مجموعة رائعة من أجمل موديلات البيجامات التركى التى تناسب موضة العام الحالي .

موديلات بيجامات تركى

بيجامة تركى راقية وجميلة وهى مكونة من ثلاثة قطع وهما توب كت طويل باللون الاحمر ومرسوم عليه باللون الأسود فى كافيه وعليه كارديجان طويل من القطيفة باللون الأحمر ومزين أيضاً من الأطراف باللون البنى فى بيج وعليهم بنطلون باللون البنى فى بيج فى كافيه.

بيجامة رائعة ثلاثة قطع وهى تتكون من توب كت من القماش الميلتون باللون الأسود ومزين من على الصدر باللون التركواز فى برتقالي وبني وعليه كارديجان طويل ملون باللون الأصفر فى برتقالي وتركواز وبني بنطلون ميلتون باللون الأسود.

بيجامة تركي خفيفة مصنوعة من القماش القطن وهى تحتوي على بلوزة من القطن باللون الروز وعليه رسومات باللون الأسود فى اصفر وابيض وعليه بنطلون من القماش الملون فى القطن باللون الروز فى فوشيا واسود.

بيجامة ناعمة مكونة من بلوزة بأكمام طويلة مصنوعة من القماش القطن الخالص باللون الأخضر ومنقوش عليها رسومات باللون الأبيض فى كافيه واسود وتركواز وعليها بنطلون ملون باللون الاسود فى اخضر فى ابيض.

بيجامات تركي شتوي

بيجامة تركى مميزة جداً مكونة من توب بأكمام طويلة مصنوعة من القماش القطن باللون الأسود ومنقوش عليه باللون الأبيض فى رمادي وعليها بنطلون من القماش الكتان كروهات باللون الأسود في رمادي.

بيجامة شتوي تركي رائعة مكونة من سويت شيرت من القماش القطن باللون الأبيض ومنقوش عليه رسومات باللون الروز فى الأسود والبنطلون منقوش وملون باللون الاسود فى تركواز روز وأبيض.

بيجامة شتوى رائعة جداً تحتوي على فيست طويل من القماش القطيفة الناعمة باللون اللبني الفاتح فى الكحلي والروز وعليه بنطلون ليجن من القماش القطيفة أيضاً باللون البوستاج وعليها هاف بوت بنفس الألوان.

بيجامة تركى مميزة جدا تتكون من بلوزة بأكمام طويلة رائعة مصنوعة من لقمان القطيفة الناعم باللون الأسود السادة ومنقوش عليها نقشات باللون الأبيض فى أسود وعليها بنطلون من القطيفة باللون الأسود.

أحدث البيجامات التركي

بيجامة تركي ناعمة تتكون من توب بأكمام طويلة مصنوع من القماش القطن باللون البني الداكن ومنقوش عليها باللون الأبيض فى روز وعليها بنطلون باللون الأبيض فى بني.

بيجامة صيفى تركى تحتوي على توب كت من القماش الميلتون باللون الأسود ومزينة من على الصدر باللون الأبيض وعليها بنطلون من القماش القطن باللون الأبيض فى أسود.

بيجامة شتوي تركي ناعمة وهى تتكون من بلوزة طويلة مصنوعة من القماش الميلتون باللون الكحلي الفاتح ومنقوش عليها باللون الرمادى فى تركواز وبني وعليها بنطلون ملون باللون الرمادي فى بني وتركواز.

بيجامة من القطن مكونة من توب طويل بأكمام طويلة باللون الكافيه وعليه بنطلون ليجن باللون البيج فى بنى فى كافيه.

بيجامات تركى روعة 2020

بيجامة مميزة تحتوي على توب من القماش الميلتون باللون الروز الفاتح ومنقوش عليه باللون الأسود وعليهم بنطلون طويل ليجن باللون الكحلي وعليه فيونكة باللون الروز.

بيجامة مصنوعة من القماش القطن مكونة من توب بأكمام طويلة باللون الأحمر الفاتح وعليه بنطلون باللون الأحمر فى أبيض.

بيجامة مصنوعة من القطيفة باللون الأخضر الفاتح مكونة من توب وبنطلون.

بيجامة مكونة من ثلاثة قطع وهما توب باللون الروز وعليه جاكيت كت وبنطلون روز.

أخبرينا ما هو رأيك فى هذة الموديلات البيجامات التركي المميزة عبر الكومنتات.