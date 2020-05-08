اجمل صور ملابس نوم لاسنزا 2020 عبر موقع muhtwa.com , تعد ملابس النوم من ماركة لاسنزا العالمية من أجمل واشيك الملابس للنساء لأنها تتميز بالأناقة لذا نعرض لكم الآن من خلال هذة المقالة مجموعة من اجمل وأحدث صور ملابس النوم من دار أزياء لاسنزا.

ملابس نوم مثيرة لاسنزا

بيجامة نوم أنيقة جدا حيث أنها تعد من أحدث صيحات ملابس النوم من ماركة لاسنزا وهى بيجامة قطعتين صيفي مكونة من تى شيرت سادة بنصف أكمام قصير مصنوع م لگن الصافى باللون البينك الداكن وعليها هوت شورت أنيق جدا كاروهات باللون البينك الداكن فى الأسود.

لانجرى مميز جدا من ماركة لاسنزا المعروفة وهو لانجرى أنيق وساحر وهو كت وقصير أيضا حيث أنه مصنوع من القماش الدانتيل الناعم الشفاف فى التل باللون الأسود الفاخر ولكنه مبطن من الداخل بالقماش الستان الناعم باللون البيج الداكن.

لانجرى فاخر جدا ومثير وهو لانجرى كت وقصير ذات تصميم مميز جدا بالإضافة إلا أنه لانجرى مصنوع من القماش الدانتيل الشفاف الناعم باللون الأسود الفاخر فى القماش التل أيضا الناعم باللون الأسود مبطن من على الصدر ببطانة باللون البيج الفاتح.

لانجرى رائع الشكل من دار لاسنزا المميزة وهو لانجرى فاخر كت قصير ومفتوح من الأمام فتحة بطول اللانجرى وهو مصنوع من على الصدر من القماش الدانتيل الشفاف باللون الاسود وبه بطانه من الستان باللون الفوشيا ومنسدل إلى الأسفل من القماش الشيفون الخفيف باللون البينك.

أحدث ملابس النوم للمتزوجات

بيجامة نوم أنيقة جدا وهى تتكون من قطعتين القطعة الأولى عبارة عن تى شيرت أنيق مصنوع من القماش الليكرا باللون الاسود والثانية بنطلون طويل وواسع كروهات باللون الأحمر في الأسود.

بيجامة نوم رائعة جدا مكونة أيضا من قطعتين القطعة الأولى عبارة عن بلوزة مصنوعة من القماش الليكرا فى القطن الناعم باللون الأحمر السادة والأكمام باللون الاسود والبنطلون منقوش باللون الأحمر في الأسود.

لانجرى مثيرا جدا وأنيق وهو لانجرى كت ومن الأسفل على شكل مايوه قطعة واحدة وهو مصنوع من القماش الستان الناعم باللون الأبيض فى الأسود.

بيجامة رائعة جدا وهى عبارة عن سالوبيت هوت شورت بأكمام طويلة وهى أيضا مصنوعة من القماش القطن الناعم فى الليكرا باللون الكحلي الداكن فى اللبنى والابيض و النبيتى والبيج.

قمصان نوم مثيرة 2020

برا أنيقة الشكل مصنوعة من القماش الدانتيل الناعم الشفاف باللون الورق فى الأسود ومبطنه من الداخل بالاسفنج الأزرق وعليها هوت شورت أنيق جدا مصنوع من القماش الجل فى الدانتيل باللون الأزرق فى اللبنى الفاتح وعليهم تى شيرت طويل مصنوع من القطن باللون الأزرق.

روب قصير مميز جدا بأكمام طويلة وقصير وهو مصنوع من القماش الشيفون الناعم باللون الروز الفاتح ومزين بالدانتيل الأسود من على الأكتاف ونهاية الأكمام.

بيجامة رائعة جدا وهى مكونة من تى شيرت بنصف أكمام مصنوع من القماش الليكرا باللون الأحمر وعليه هوت شورت أنيق جدا كاروهات باللون الاسود فى بيج واحمر.

تى شيرت كت مصنوع من القطن باللون الاسود فى ابيض وعليها هوت شورت باللون البيج الداكن.

ملابس لانجري مثيرة 2020

لانجرى على شكل روب قصير بأكمام طويلة ومصنوع من القماش الستان فى الدانتيل باللون النبيتى.

لانجرى مصنوع من الدانتيل فى الستان باللون التركواز الداكن.

تى شيرت كت طويل باللون اللبنى وهوت شورت أسود.

بيجامة باللون العنابي الداكن والبنطلون كاروهات.

والآن أخبرينا ما هو رأيك بهذة الملابس الرائعة من لاسنزا عبر التعليقات.