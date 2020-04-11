اجمل مسجات رمضانية للتهنئة بين الاصدقاء 2020 من اجل تبادل التهاني بين الأقارب والأصدقاء والأحباب نقدمها لكم من خلال موقع الأحلام داعين الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالعفو والغفران والعمل الصالح وأن لا ينتهي الشهر إلا وقد غفر لنا ما تقدم من ذنب وأن نرجع إلى الله بالتوبة النصوح .

اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك

والقيام وقراءة القرآن رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك الله يتقبل صيامك وقيامك ومبارك عليك الشهر ويعود عليك بصحة وسعادة وعمر مديد إن شاء الله

رسائل رمضان للأصدقاء

أجمل مسجات رمضانية للتهنئة بين الأصدقاء واجمل رسائل رمضان للأحباب والأقارب نقدمها لكم خلال السطور المقبلة من هذا المقال ، وشهر رمضان الفضيل هو الشهر رقم 9 في ترتيب شهور العام الهجري يأتي بعد شهر محرم وصفر وربيع الأول الآخر وجمادى الأول والأخر ورجب وشعبان ويأتي قبل شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة .

وهو أحد الشهور الهجرية التي ميزها الله جل وعلا عن سائر عن الشهور العربية الأخرى وكان هذا التمييز بأنه خص الصوم والصوم أحد أركان الإسلام الخمس وهو الركن الثالث بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة ، ومن أجمل مسجات ورسائل التهاني بالشهر الكريم .

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليك وعلينا …

تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليك وعلينا … بنسيم الرحمة وعبير المغفرة اقول مبارك عليك شهر العتق من النار

اقول مبارك عليك شهر العتق من النار اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال: (أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم) وفقنا الله جميعاً لحسن الصيام والقيام

مسجات تهاني رمضان 2020

أما التساؤل حول سبب تسمية الشهر بذلك الاسم أن الإسلام لم يسمي هذا الشهر بل سمي الشهر بذلك منذ الجاهلية في وقت تسمية الشهور فعلي سبيل المثال وليس الحصر أنه سمي شهر ربيع الأول بذلك لأن في وقت تسميته كان في بداية فصل الربيع والربيع الأخر في نهايته وذي الحجة لكون يحج الناس إليه إلى بيت المقدس .

أما تسمية شهر رمضان بذلك الاسم لأنه جاءت في التسمية وكان الجو شديد الحرارة وكان يعاني الناس من شدة العطش لنقص في الماء ويطلق على شدة الحرارة أسم رمض وقال أيضا بعد الفقهاء والعلماء أنه أرجح تسميته بذلك لأن الصوم يسبب حرارة البطن بسبب الجوع والعطش ، وعن أجمل عبارات ومسجات رمضانية للتهنئة بين الأصدقاء 2020 .

الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان وكل رمضان وأنتم : أجد عملا وأكبر أملا وألم شملا وأسعد حالا وأوفر حلالا وأريح بالا وأكثر فألا وإلى الفردوس أقرب منالا

فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان وكل رمضان وأنتم : أجد عملا وأكبر أملا وألم شملا وأسعد حالا وأوفر حلالا وأريح بالا وأكثر فألا وإلى الفردوس أقرب منالا اليوم عندنا عيد …بقدومك يا رمضان الخير صفحة من حياتنا…تبدأمن جديد …

…بقدومك يا رمضان الخير صفحة من حياتنا…تبدأمن جديد … اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم اأجمل التهاني وأحلى الأماني نزفها بحلول رمضان لكل من صامة …

نزفها بحلول رمضان لكل من صامة … رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن احبك

بوستات تهنئة رمضان 2020

قبل التطرق لذكر اجمل بوستات ومسجات رمضانية 2020 لتبادل التهاني بين الأصدقاء ، نستكمل الفضل العظيم الذي خصه الله عز وجل لهذا الشهر الفضيل لم يكن الصوم فقط ما يتميز به شهر رمضان بل إن الله تعالى جعل في العشر الأواخر منه أفضل ليلة وهي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر وليس من إنسان بلغه الله تعالى ليلة القدر إلا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه واستجاب الله تعالى دعائه وتضرعه ومن أجمل مسجات الرمضانية للتهنئة المصورة .

تهنئة بمناسبة رمضان

بعد أن ذكرنا لكم عدد من رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان الفضيل ، نعود لنستكمل فضل هذا الشهر العظيم حيث أن الله تعالى يأمر بتصفيد الشياطين وتغليلهم مما يقلل من وسواس الشيطان لبني آدم ويساعده على القيام بالمزيد من الطاعات والعبادات ويعينه على أدائها كذلك ينزل الله تعالى ملائكته كل ليلة بنفحات الرحمة لينشرها على جميع عباده المتضرعين والمستغفرين .

وهو شهر ذكر في كون مختلف أوقاته مستجاب فيها الدعاء ويعد شهر رمضان الفضيل فرصة كبيرة لا تعوض لكل عاص أو مذنب أو حتى مرتكب الكبائر لكي يغفر الله تعالى ويعفو عنه ويمحي سيئاته بالتوبة النصوحة التي لا رجعة فيها ابدا .

بذلك نصل إلى نهاية مقال اليوم ونرحب بأسئلة واستفسارات الزائرين كذلك يسعدنا مشاركتكم لنا بأجمل صور ومسجات التهنئة برمضان 2020 أسفل المقال .