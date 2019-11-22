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احباط عملية تهريب احذية عسكرية من عدن الى صنعاء

ابابيل نت ابابيل نت منذ دقيقتين
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أحبطت الأجهزة الأمنية في عدن، اليوم الخميس، محاولة تهريب أحذية عسكرية إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقالت مصادر أمنية، أن أفراد نقطة الرباط، شمال العاصمة عدن، ضبطت شحنة من الأحذية العسكرية كانت في طريقها إلى صنعاء.

وأوضحت أنها نجحت في توقيف شاحنة نقل، (قاطرة)، بعد خروجها من العاصمة متجهة إلى محافظة صنعاء، عثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأحذية العسكرية المهربة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الشاحنة والمهربين، وأحالتهم إلى الجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

*الصورة ارشيفية

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