احباط هجمات حوثية على مواقع القوات المشتركة بالحديدة

أحبطت القوات المشتركة هجمات حوثية على مواقعها جنوب مدينة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيا الحوثي شنت، الليلة الماضية، هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي من أكثر من اتجاه، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، دارت على إثرها مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وكبدت عناصر الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وصعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها المسلحة والقصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة ومساكن المواطنين في عدة جبهات بمحافظة الحديدة.