4 مايو

احتجاجات غاضبة بمدينة المكلا للتنديد بتردي خدمة الكهرباء

25 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

السبت – 25 أبريل 2020 – الساعة 10:28 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

اقدم محتجون غاضبون مساء اليوم على قطع الطرقات واحراق اطارات السيارات للتنديد بتردي خدمة الكهرباء في مدينة المكلا عاصمة حضرموت.
وجاءت تلك الأعمال ردا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة .
وطالب المحتجون من حكومة الشرعية الوفاء بوعدها تجاه حضرموت، مؤكدين ان محافظتهم ترفد خزينة الشرعية من ثرواتها النفطية في ظل اهمال في توفير الخدمات وخدمة الكهرباء.


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احتجاجات الكهرباء المكلا بتردي بمدينة خدمة غاضبة للتنديد

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