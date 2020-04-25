احترازا من كورونا…مناقشة آلية التنسيق لتدشين حملة الرش والتعقيم في المهرة



عدن تايم – خاص :



ناقشت لجنة حملة الرش والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا بمحافظة المهرة في اجتماعها، ، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات سير الحملة في أسبوعها الأول والخطوات التي قطعتها في رش وتعقيم الأماكن المستهدفة في عموم المديريات بالإضافة إلى كيفية توزيع السلال الصحية وأهمية تفعيل آلية التنسيق بين إدارة تنمية المرأة ومدراء عموم المديريات وكافة المكونات وتسليم المواد بحسب النطاق المحدد.

ووجه الوكيل كلشات بسرعة تسليم معدات الرش والخيام للمنافذ والنقاط التي لم تستلم بعد وإضافة منفذ قشن البحري الرابط بين محافظتي المهرة وسقطرى إلى الخطة وتخزين المواد المتبقية لدى اللجنة فقط بموجب توجيهات محافظ المحافظة.

كما وجه الوكيل بتفعيل غرفة العمليات ، مشيدا بدور أعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة واللجان العاملة وجهودهم المبذولة في الميدان ، وبدعم لجنة الاعتصام السلمي المتمثل في تقديم اجهزة تنفسية أكسجين وجهاز تنفس اصطناعي وأدوات فحص للوباء.