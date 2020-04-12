احترازنا من إنتشار فيروس كورونا.. مدير أمن مخيم خرز يعلن حالة الطوارئ
أعلن مدير أمن خرز العقيد عبده صالح العطري حالة الطوارئ ومنع التجول إبتداءا من الخامسة والنصف مساءا الى السادسة صباحا في مخيم خرز بمديرة المضاربة والعارة أبتداءا من أمس .
وجاء هذا الإجراء تزامنا مع إعلان حالة مصابة بحضرموت وإشتباه بحالات أخرى وحفاظا على حياة اللاجئين من انتشار الفيروس ونقله إلى المخيم .
إلى ذلك أكد النقيب أمين العطري ضابط أمن المخيم أن تطبيق الحضر بدأ من امس وعملنا على إغلاق كافة المنافذ وحجر المخيم ومنع دخول الوافدين إلى اليه .
وأشار أمين إلى أن أمن المخيم وأفراده في خدمة أبنا ء اللاجئين وأنهم يعملون لليل نهار لمنع حدوث انتقال عدوى بين اوساط اللاجئين .
من جانب آخر أشاد جميع سكان المخيم بالجهود التي يبذلها مدير أمن مخيم خرز وحرصه الشديد على صحة وسلامة اللاجئين .
مجددين شكرهم لكافة الأفراد الذي يقدمون أروع صور في حماية وضمان سلامة اللاجئ والعمل على تشديد الرقابة الأمنية لمنع انتشار لفيروس القاتل .
* من علي يوسف الدباش