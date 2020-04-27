المندب نيوز
احتفالات واسعة في الديس الشرقية تأييدا لبيان المجلس الانتقالي
الديس الشرقية(المندب نيوز )خاص
شهدت مديرية الديس الشرقية احتفالات واسعة ابتهاجا وتأييدا لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب.
وخرج أبناء المديرية ، مساء يوم أمس الأحد ، في مسيرة عفوية بالدراجات النارية ، معبرين عن فرحتهم بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانه للبيان التاريخي.
وكما أطلقت الألعاب النارية في سماء المديرية ، احتفالا بهذا الحدث التاريخي العظيم.
شارك في الاحتفالات القائم بأعمال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية ، الأستاذ صلاح أحمد الكسادي ، وعدد من أعضاء قيادة المجلس والقيادات الأمنية بالمديرية.
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