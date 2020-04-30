احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد تصديات الألماني تير شتيجن “جدار برلين”



يحتفل الدولى الألمانى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانى اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه من مواليد 30 أبريل 1992.



ويعد تير شتيجن من أفضل حراس المرمى خلال هذه الفترة في العالم، والذى فرض نفسه على الساحة العالمية، بعدما تألق مع فريقه السابق الألمانى بوروسيا مونشنجلادباخ، ما جعل برشلونة الإسبانى يتعاقد معه ويقدم حاليا أفضل مستوياته مع البارسا.



وينتهى عقد تير شتيجن مع برشلونة فى 2022، وسط ترقب العديد من الأندية الكبرى فى أوروبا، مثل بايرن ميونخ وتشيلسى ويوفنتوس.



ويملك «جدار برلين» شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 180 مليون يورو، وهو ما يقف حائلًا حتى الآن أمام الأندية التي ترغب في التعاقد معه.



وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أوسكار جراو، المدير التنفيذى لبرشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفنى، قادا المفاوضات، وكان هناك اتفاق متبادل لتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.



جدير بالذكر أن تير شتيجن خاض مع برشلونة فى كل المسابقات 224 مباراة سكنت شباكه 206 أهداف، وحافظ على نظافه شباكه فى 94 مباراة.





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