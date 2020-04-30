أخبار نادي برشلونة

احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد تصديات الألماني تير شتيجن “جدار برلين”

30 أبريل، 2020
0
تير شتيجن


يحتفل الدولى الألمانى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانى اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه من مواليد 30 أبريل 1992.

ويعد تير شتيجن من أفضل حراس المرمى خلال هذه الفترة في العالم، والذى فرض نفسه على الساحة العالمية، بعدما تألق مع فريقه السابق الألمانى بوروسيا مونشنجلادباخ، ما جعل برشلونة الإسبانى يتعاقد معه ويقدم حاليا أفضل مستوياته مع البارسا.

وينتهى عقد تير شتيجن مع برشلونة فى 2022، وسط ترقب العديد من الأندية الكبرى فى أوروبا، مثل بايرن ميونخ وتشيلسى ويوفنتوس.

ويملك «جدار برلين» شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 180 مليون يورو، وهو ما يقف حائلًا حتى الآن أمام الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أوسكار جراو، المدير التنفيذى لبرشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفنى، قادا المفاوضات، وكان هناك اتفاق متبادل لتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.

جدير بالذكر أن تير شتيجن خاض مع برشلونة فى كل المسابقات 224 مباراة سكنت شباكه 206 أهداف، وحافظ على نظافه شباكه فى 94 مباراة.

 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احتفالا الألماني الألماني شتيجن الدروى الاسبانى برشلونة برلين بعيد تصديات تصديات شتيجن تير تير شتيجن جدار حارس برشلونة شاهد شتيجن عيد ميلاد شتيجن ميلاده

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : إلغاء كأس السوبر الكتالوني بين برشلونة وإسبانيول

أخبار برشلونة : إلغاء كأس السوبر الكتالوني بين برشلونة وإسبانيول

30 أبريل، 2020
Photo of نوستالجيا الألعاب .. أشكال النجوم في لعبة كرة القدم

نوستالجيا الألعاب .. أشكال النجوم في لعبة كرة القدم

30 أبريل، 2020
Photo of سانشو إلى برشلونة …كيف ؟

سانشو إلى برشلونة …كيف ؟

30 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : أغلى 10 حراس مرمى في العالم من حيث القيمة السوقية

أخبار برشلونة : أغلى 10 حراس مرمى في العالم من حيث القيمة السوقية

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق