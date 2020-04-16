عدن تايم

احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الخميس

16 أبريل، 2020
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احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الخميس
اظهرت احدث احصائيات جائحة كورونا وتفشيها في دول الشرق الاوسط وفقا لمنظمة الصحة العالمية استمرار ايران في المرتبة الاولى بنحو 78 الف اصابة مؤكدة و 4869 وفاة.

باكستان في المرتبة الثانية بنحو 6919 اصابة و 128 وفاة حتى مساء اليوم الخميس.

وتأتي السعودية ثالثا باجمالي اصابات 6380 اصابة مؤكدة بينما بلغ عدد الوفيات 83 وفاة.

الامارات رابعا بعدد اصابات 5365 اصابة وارتفاع اعداد الوفيات الى 33 وفاة.

وجاءت قطر خامسا باجمالي اصابات 4103 اصابة و 7 وفيات فقط.

يليهم كلا من مصر والمغرب والكويت والعراق والبحرين على التوالي.

وجاءت اليمن اولا في تسجيل اقل عدد اصابات تليها السودان وسوريا وليبيا والصومال.

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