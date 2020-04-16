احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط

4 مايو / متابعات



تواصل جائحة كورونا بالتمدد والتفشي في معظم دول العالم، ارتفعت عدد ضحايا هذا الوباء في دول الشرق الاوسط وفقا لاحدث احصائيات منظمة الصحة العالمية مساء اليوم.

وتصدرت ايران القائمة بأكثر 76300 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت الوفيات فيها الى 4777 وفاة.

وتأتي باكستان ثانيا بعدد اصابات شارف للوصول الى 6 الاف اصابة ونحو 107 وفاة.

السعودية ثالثا بعد ارتفاع الاصابات الى 5862 اصابة و 79 وفاة حتى اليوم.

رابعا دولة الامارات بعدد اصابات 4933 اصابة و 28 وفاة.

وفي المرتبة الخامسة قطر بعدد اصابات 3711 اصابة و 7 وفيات، تم تأتي مصر والمغرب والعراق والكويت والبحرين على التوالي كما هو موضح في الجدول ادناه.

فيما لازالت اليمن ولله الحمد لم تسجل سوى اصابة واحدة في محافظة حضرموت.