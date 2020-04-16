4 مايو

احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط

16 أبريل، 2020
0

الأربعاء – 15 أبريل 2020 – الساعة 10:08 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


تواصل جائحة كورونا بالتمدد والتفشي في معظم دول العالم، ارتفعت عدد ضحايا هذا الوباء في دول الشرق الاوسط وفقا لاحدث احصائيات منظمة الصحة العالمية مساء اليوم.
وتصدرت ايران القائمة بأكثر 76300 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت الوفيات فيها الى 4777 وفاة.
وتأتي باكستان ثانيا بعدد اصابات شارف للوصول الى 6 الاف اصابة ونحو 107 وفاة.
السعودية ثالثا بعد ارتفاع الاصابات الى 5862 اصابة و 79 وفاة حتى اليوم.
رابعا دولة الامارات بعدد اصابات 4933 اصابة و 28 وفاة.
وفي المرتبة الخامسة قطر بعدد اصابات 3711 اصابة و 7 وفيات، تم تأتي مصر والمغرب والعراق والكويت والبحرين على التوالي كما هو موضح في الجدول ادناه.
فيما لازالت اليمن ولله الحمد لم تسجل سوى اصابة واحدة في محافظة حضرموت.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احصائيات الاوسط الشرق جائحة في كورونا

إقرا أيضا

Photo of البرنامج السعودي: يعد مستشفى عدن أكبر المرافق الطبية واشملها في العاصمة

البرنامج السعودي: يعد مستشفى عدن أكبر المرافق الطبية واشملها في العاصمة

16 أبريل، 2020
Photo of العولقي : تعزيزات الإصلاح الى شقرة تفيد ان هدنة التحالف غير موجودة بالعالم الافتراضي

العولقي : تعزيزات الإصلاح الى شقرة تفيد ان هدنة التحالف غير موجودة بالعالم الافتراضي

16 أبريل، 2020
Photo of التحالف العربي : ارتفاع خروقات مليشيا الحوثي ونحتفظ بحق الرد

التحالف العربي : ارتفاع خروقات مليشيا الحوثي ونحتفظ بحق الرد

16 أبريل، 2020
Photo of قيادة الحزام الامني بأبين تصدر بيان حول فشل وساطة التهدئة

قيادة الحزام الامني بأبين تصدر بيان حول فشل وساطة التهدئة

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق