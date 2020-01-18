ابابيل نت

احصائية اولية لعدد ضحايا هجوم مأرب

18 يناير، 2020
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سقط عشرات القتلى والجرحى من قوات الجيش الوطني في هجوم صاروخي استهدفهم في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر “أن القصف استهدف الجنود مساء اليوم السبت في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة، استهدف معسكرين للاستقبال بالقرب من جبهة نهم”.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر طبية قولها إن 30 جنديا قتلوا وأصيب العشرات في الهجوم الذي استهدف معسكر تدريبي للجيش في مأرب.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الهيئة العام بمأرب، استقبال المستشفى 30 قتيلا، وأكثر من خمسين جريحا.

ولم تعلن مليشيا الحوثي تبنيها للهجوم كما لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع اليمنية حتى الساعة. 

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احصائية اولية ضحايا لعدد مأرب هجوم

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