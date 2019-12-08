احلي صور العيد الصغير 2020

محتويات 1 عيد الفطر في مصر

2 بوستات صور العيد الصغير

3 صور عيد الفطر الصغير

4 عيد الفطر في الاردن

5 عيد الفطر في فلسطين

صور العيد الصغير والاحتفال في الدول العربية عيد الفطر مع نهاية شهر رمضان المبارك يبدأ المسلمين الإستعداد لعيد الفطر في الدول العربية ودول العالم وتشترك الدول العربية في بعض مظاهر الإستعداد والاحتفال بالعيد والتي من أهمها أداء صلاة العيد في أول أيام العيد بعد شروق الشمس وتبادل الزيارات العائلية وزيارة الأصدقاء والمعارف كما يساعد الأطفال على اختلاف جنسياتهم بالعيد شاهد احلي صور العيد الصغير .

عيد الفطر في مصر

تتميز أجواء العيد في مصر بالتميز ويسودها جو كبير من الفرحة والبهجة ومن أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر قيام الأسرة قرب نهاية شهر رمضان بشراء الملابس الجديدة للأطفال ومع حلول أول أيام العيد يتم أداء صلاة العيد بعد شروق الشمس حيث يصطحب رب العائلة الأسرة بالكامل .

بوستات صور العيد الصغير

بوستات صور العيد الصغير , تتسم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالاختلاف والتنوع حيث يبدأ العيد بأداء الصلاة في المساجد وتقديم التهاني والمباركات بالعيد كما يسود جو أسري وعائلي جميل فهو عيد تجتمع فيه الأسرة وتخرج لقضاء وقت ممتع في الأماكن العامة والمتنزهات كما يتم إقامة الحفلات المختلفة بهدف إسعاد الأطفال، ويسود العيد جو من البهجة والسعادة كما تقوم السيدات السعوديات في بعض المناطق بالمملكة بصنع المعمول وبعض المعجنات والحلويات السعودية وتقديمها للضيوف والزائرين.

صور عيد الفطر الصغير

يستقبل الشعب الإماراتي العيد بفرحة كبيرة ويحتفلون به بعدة طرق مختلفة يأتي من أهمها شراء الملابس الجديدة وقيام السيدات في القرى بإعداد الطعام والحلوى وتحضير الولائم للضيوف وتقوم الفتيات برسم الحنة وتكتسي الشوارع بالفرحة والبهجة وتخرج العائلات للتنزه في الأماكن الخلابة ذات المناظر الإطلالات الرائعة.

كما تستعد مدن الملاهي المتعددة لاستقبال الأطفال للاستمتاع بركوب الألعاب الترفيهية المختلفة حيث تمتليء مدينة العالم المدهش في العيد بالزوار ويجد الأطفال فيها فرصة كبيرة للاستمتاع وترتسم الابتسامة على وجوههم تابع اجمل صور العيد الصغير .

عيد الفطر في الاردن

لم تختلف مظاهر الاحتفال بالعيد في الأردن عن باقي الدول العربية كثيراً حيث يعد العيد في الأردن مناسبة جيدة وفرصة مميزة لتجمع العائلة وقضاء أوقات مميزة والتنزه في الحدائق والأماكن العامة، كما يتم تبادل الزيارات وأعداد المنسف وهي اكلة اردنية شهيرة .

والترحيب بالضيوف كعادة قديمة تبرز كرم الشعب الأردني وتذهب العائلات لقضاء أوقات مميزة في الطبيعة الأردنية الساحرة التي تتسم بالمناظر الجميلة والهواء النقي ويسود جو من البهجة والسعادة بين كافة أفراد المجتمع.

عيد الفطر في فلسطين

يختلف عيد الفطر في فلسطين عن أى دولة أخرى حيث يبدأ العيد بأداء الصلاة في أكبر تجمع للمصلين في ساحات المسجد الأقصى وبعد الأنتهاء من الصلاة تجتمع العائلات لتناول الطعام ثم يتم التجول في الأسواق وتناول الحلوى مثل المعمول وحلي سنونك واليحميك وشرب العصائر، وقد يتجه البعض للذهاب إلى الشواطئ والاستمتاع بالهواء الجميل ويتم التجمع في الساحات والاستماع إلى الأغاني الطربية الجميلة.