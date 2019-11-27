احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائد عبد الله علي اليزيدي

أقيمت صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019م. في مدرسة المنصورة قسم الرباط مديرية يافع رصدم/ابين فعالية خطابية احياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد/ عبداللة علي سالم اليزيدي .

وبدأت الفعالية بآية من الذكر الحكيم تلاها الطالب صلاح حسين عبدالرب، يليها النشيدالوطني الجنوبي والوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الشهيد وكل شهداء الجنوب الأبطال .

وفي الفعالية القيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على مواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف الذي سقط من اجلها الآلاف من الشهداء المتمثلة بالحرية والتحرير واستعادة الدولة الجنوبية.

وألقى الاستاذ/ حسين المريسي كلمة اللجنة التحضيرية أوضح من خلالها مناقب الشهيد ودوره النضالي من خلال مشاركته الفاعلة في كل الفعاليات السلمية لأبناء الجنوب ومواقفة البطولية في جبهات القتال ضدجحافل الاحتلال المتخلف.

بعد ذلك القى الشاب/ علي عبداللة علي الابن الأكبر للشهيد، كلمة الأسرة رحب من خلالها بجميع الحاضرين شاكراً لهم مشاركتهم في فعالية الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد الوالد عبداللة علي اليزيدي، مؤكداً السيرعلى درب الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والاستقلال.

وجاءت كلمة قيادة الحزام الأمني قطاع يافع القارة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية يافع رصد

القاها عنهم عضوالمجلس الانتقالي مديرية يافع رصد قائد الحزام الامني قسم الرباط العقيد/ عوض محمد السعدي، حيا من خلالها جميع الحاضرين.

واسطرد في كلمتة قبل عام انتقل الشهيد القائد عبداللة علي سالم اليزيدي إلى جوار ربة متاثراً بجراحه جراء إصابتة بعدة طلقات أثناء محاربة قوى الشر والإرهاب داعياً الله أن يجعل مثواه الجنة مع الشهداء والصديقين، موضحاً ان الشهيد كان شخصيه اجتماعية بارزة ومؤثرة صاحب رأي ومشورة صائبة ومناضل جسور وقائد شجاع ومقدام ومن الأبطال الذي انجبتهم يافع والجنوب، حيث اتصف طيلة حياتة بالكرم والتواضع والسيرة الحسنة وحب الخيرللجميع .

موضحاً أن الشهيد من مؤسسي الحراك الجنوبي وشارك في كل الاحتجاجات والمظاهرات السلمية ضدالضلم والطغيان وسياسة الاقصاء والتهميش لابناء الجنوب ونهب ثرواتهم، وكان ضمن المطاردين والمطلوبين من قبل الامن المركزي الإحتلالي ، وكانت تلك الممارسات لم تثنية عن مواصلة دوره النضالي.

وشارك الشهيد في معركة تحرير جبل العر الشامخ عام 2011م ضمن الابطال الذي اقتحموا معسكر العر وسطروا بطولة سيخلدها التاريخ بأحرف من نور باعتبارها معركة التحرير الاولى.

وفي الغزو الثاني للجنوب عام 2015م كان الشهيد البطل عبداللة علي اليزيدي من أوائل المقاتلين الذي لبوا النداء في جبهات عدن حيث قاتل بكل شجاعة واستبسال حتى التحرير وطرد المحتلين.

وفي الكلمة أوضح دور الشهيد الفاعل بعد تحرير العاصمة عدن حيث عمل على تدريب الشباب على بعص الاسلحة وفنون القتال في معسكر نجداسحيل في مسقط رأسه بيافع، وأسس اول فرع للأمن في قسم الرباط وعين قائد اللأمن وقائد سرية الحزام الامني قسم الرباط مديرية يافع رصد، وكان مشارك ضمن قيادات قوات الحزام الامني في اخماد فتنة تلب التي كانت قنبلة موقوتة في خاصرة يافع ٠

وفي ختام كلمتة أكد على مواصلة النضال والحفاظ على كل المكاسب الذي تحققه للشعب الجنوبي والذي قدم لأجلها شهداء الجنوب بأرواحهم الطاهرة.

واختتمت الفعالية بإعلان عن ترتيبات لإقامة دوري رياضي باسم الشهيد عبداللة علي اليزيدي.

حضر الفعالية اولاد الشهيد وبعض رفاقه وقيادة وافراد الحزام الامني قطاع يافع القارة واعضاء المجلس الانتقالي م/ ابين عثمان علي العبدلي ومحمدعلي العامري واعضاء المجلس الانتقالي مديرية يافع رصد عامر علي العواضي وثابت محمد صوملي وثابت عبدالقوي السنيدي وناصر صالح عوانة وناصر عبدالله نميش وصالح علي السناني ومن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي من مراكز الرباط حمود ناجي بن عسكر وفضل محسن ثابت والاستاذ محمد عبدالله مقدم وإدارة ومعلمي وطلاب مدرسة المنصورة للتعليم الاساسي والثانوي وعدداً من المواطنين ومحبي الشهيد.