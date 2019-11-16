اخبار عدن – دعوة نقابية لادارة صندوق النظافة لتنفيذ مطالب العاملين لتجنب الاضراب الشامل في عدن

قال نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال البلديات والاسكان رازي انيس الحاج وفي تصريح صحفي له ان قيادات ( بعض ) المرافق والمؤسسات اليوم للاسف لاتستطيع التمييز بين الفعل النقابي والفعل التحريضي ، على الرغم من ان الفعل النقابي يعني الممارسة الميدانية لتدبير الشأن العمالي وبما يكفل حصول العامل على حقوقه المادية والمعنوية عن طريق حل الخلاف الحاصل بين العامل ورب العمل أو بين الشغيل والمشغل (الإدارة) بشكل عام ، وبالوسائل والإمكانيات ( الآليات ) التي يتيحها القانون وتسمح بها بل وترعاها المواثيق الدولية بهذا الخصوص ، مثل الإضراب والاعتصام والحوار والمفاوضات الجماعية .. وغيرها من الوسائل .

وتابع الحاج قائلا : ” لذلك ومن منطلق المسئولية فقد كان ولابد لنقابة عمال وموظفي البلديات والاسكان في عدن من اصدار بيانها النقابي الهام الاخير بتاريخ 3 نوفمبر والذي دعت من خلاله كافة عمال وموظفي صندوق النظافة لتعليق الشارات الحمراء تمهيدا للبدء بتنفيذ الاضراب الشامل عن العمل اعتبارا من بعد غدا الاحد الموافق 17 نوفمبر الجاري 2019م كاخر وسيلة من وسائل الاحتجاج السلمية وبعد ان عجزت النقابة من الوصول بكل اسف الى اتفاق او توافق مع ادارة صندوق النظافة بشأن تنفيذ مطالب العاملين في الصندوق النظافة والتي تمثل ابرزها في : المطالبة بزيادة اجور ومرتبات العمال ، التثبيت المالي والاداري لجميع الموظفين الاداريين التابعين للصندوق ، اعادة النظر في التامين الاجتماعي ومقدار الراتب المؤمن عليه لدى كل من مؤسسة وهيئة التامينات والمعاشات ، ضرورة التعاقد مع شركة تامين صحي لاجراء الرعاية الطبية اللازمة لكافة العاملين وموظفي الصندوق واسرهم على ان يشمل ذلك التامين العلاج في الخارج للعامل ومن يعيلهم من اسرته ، وغيرها من المطالب الحقوقية المشروعة ” .

ونوه : ” علما بان قرار اللجوء للاضراب والذي يعتبر حق قانوني مشروع وفق النظام والقانون وتكفله المواثيق والتشريعات الدولية ، لم يكن الاعلان عنه الا باجماع واتفاق جميع اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ورؤساء اللجان النقابية الفرعية في اجتماعهم المنعقد يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من العام الجاري 2019م ، كما ان ماوردت من مطالب عمالية في سياق البيان النقابي هي في الاساس مطالب متفق عليها مسبقا في محاضر موقعه بين كل من النقابة وادارة الصندوق بحضور ممثل عنها وعن رئيس مجلس ادارة الصندوق وايضا ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال عدن ” .

واشار بقوله : ” اما اكثر مااثار استغرابنا في النقابة مؤخرا هو ذلك البيان الصادر والمنشور في عدد من المواقع الالكترونية باسم ادارة صندوق النظافة والتحسين بعدن والذي تضمن للاسف من التهديد والوعيد والمغالطات ماتكفي لكشف الحقيقة للراي العام عن مدى تسويف ومماطلة ادارة الصندوق في منح العاملين كافة حقوقهم القانونية والمشروعة ، وقد كان الاحرى بادارة الصندوق الاحتكام للعقل والمنطق وطاولة الحوار بالجلوس مع النقابة والوصول معها الى اتفاق بشان جدولة تنفيذ مطالب العاملين بدلا من اللجوء للمغالطات والمهاترات الاعلامية التي لاتجدي ولاتفيد سوى في اضاعة الوقت ” .

واختتم رازي الحاج نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة تصريحه مؤكدا على مضي النقابة والعاملين في خطواتهم التصعيدية وصولا الى الاضراب العام ، داعيا من جانب اخر ادارة صندوق النظافة لانتهاز الفرصة والجلوس مع النقابة بهدف الوصول الى اتفاق وتوافق بشأن تنفيذ مطالب العاملين والكف عن استخدام وسائل التهديد والوعيد ومحاولة تصوير الخلاف القائم للراي العام على انه خلاف شخصي وليس خلاف على قضايا عاملين لهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات وظيفية من المفترض عليهم ادائها للارتقاء بمستوى الاداء العام للعمل في صندوق النظافة والتحسين في عدن .

كما تقدم الحاج ايضا بخالص الاعتذار للمواطنين من ابناء وسكان العاصمة عدن عن اي اضرار بيئية قد تنجم في حال لجوء العاملين لتنفيذ اضرابهم الذي ياتي في ظل استمرار تعنث واصرار ادارة الصندوق على عدم الالتفات لمطالب العاملين الحقوقية والمشروعة والعمل على تنفيذها .