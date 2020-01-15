اختتام أعمال الدورة الثالثة للجمعية الوطنية في العاصمة عدن (صور)

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية، للمجلس الانتقالي الجنوبي في فندق كورال بالعاصمة عدن .

وقد شهدت جلسات الجمعية عددا من المداولات بين أعضائها شملت قضايا خاصة بالأوضاع في الجنوب وبعض مناطقه التي تعاني من الإرهاب الاخواني، وتسليط الضوء على اتفاق الرياض وخطر حزب الاصلاح الاخواني بالإضافة إلى ملفات فساد قامت بها الحكومة الشرعية واجندتها في فنادق الخارج.

وترأس الجلسات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي فيما ترأس جلسات الدورة الأخ أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

يأتي انعقاد هذه الدورة تحت شعار (من اجل التطبيق الخلاق لبنود اتفاق الرياض).

و شارك في الجلسات عدد كبير من الضيوف من القيادات المحلية والوجاهات الاجتماعية والكوادر الوطنية من مختلف شرائح وفئات المجتمع الجنوبي وعدد من كوادر السلطة المحلية بالعاصمة عدن.