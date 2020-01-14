عدن تايم

اختتام البرنامج التدريبي للصحة والسلامة المهنية والوقاية من مخاطر الحرائق بلحج

14 يناير، 2020
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اختتم صباح اليوم بمعهد نيوفيوتشر بالحوطة لحج
البرنامج التدريبي للصحة والسلامة المهنية والوقاية من مخاطر الحرائق، بحضور مستشاري محافظ لحج وممثلين عن المؤسسات والمصانع ومدير إدارة السلامة المهنية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة فضل الخنبشي ومدير عام البيئة بلحج وطاقم المدربين بالبرنامج ومديرة معهد نيوفيوتشر .

وخلال الاختتام ألقيت عدد من الكلمات من قبل مستشار محافظ لحج صالح محمود وفضل الخنبشي وكلمة ممثلي المصانع بلحج

أوضح فيها مستشار محافظ لحج أهمية انعقاد مثل هذه البرامج لتزويد المتدربين بالمعارف والمهارات النظرية والعملية حول الصحة السلامة المهنية وطرق الوقاية ظن الحرائق .

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا البرنامج واكساب المتدربين المعارف في كيفية الوقاية من المخاطر ودور السلامة المهنية .

من جانبه قال مدير إدارة السلامة المهنية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج : في البداية اشكر لكم الحضور والمشاركة في حفل الاختتام كما اشكر المصانع والشركات الذي أسهمت في تنفيذ التطبيق العملي لهذا البرنامج والذي نتمنى أن تنقل كل المفاهيم الذي تلقاها المتدربين اثنا ممارسة واجبهم في العمل .

وقال فتحي الصعو مدير عام البيئة بالمحافظة : يسعدنا الحضور اليوم للمشاركة في تكريم المتدربين في ختام البرنامج الذي استمر لمدة اسبوعين .ونأمل أن يتم التعامل من قبل أصحاب الشركات والمعامل بالمقاييس المطلوبة في تطبيق وسائل السلامة المهنية وفق الشروط المطلوبة .

وفي ختام الاحتفال تم تكريم المتدربين وهم 30 يمثلون 4 مصانع ومعامل بلحج وهذا يعتبر البادرة الأولى على مستوى المحافظة في إعداد برنامج متخصص في الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الحرائق .

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