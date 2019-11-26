المندب نيوز

اختتام الدورة التدريبية في مجال “تغيير السلوك المنقذة للحياة” بمديرية الحصين

المندب نيوز المندب نيوز منذ 6 دقائق
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اختتام الدورة التدريبية في مجال “تغيير السلوك المنقذة للحياة” بمديرية الحصين

الضالع (المندب نيوز ) نجيب العلي

اختتمت الدورة التدريبية ، في مجال ” تغير السلوك المنقذة للحياة ” التي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .
وشارك في الدورة أكثر من ثلاثين مشاركة من جميع مناطق مديرية الحصين ، والتي بعنوان( مبادرة نادي من ام إلى ام) ، واستمرت لمدة اربع أيام .
وتأتي هذه الدورة بدعم من منظمة اليونيسف وتحت اشراف الاستاذ عبدالفتاح عبداللاه والدكتورة وفاء عبيد محمد.
وخلال اختتام الدورة ألقى مدير عام مديرية الحصين الاستاذ صلاح محسن الحريري كلمة تطرق فيها إلى دور المرأة البارز والفاعل في المديرية ، وفي الوقت نفسه حث المتدربات في هذه الدورة التدريبية على الاستفادة منها واستغلال الفرص للالتحاق مثل هكذا دورات توعوية وتثقيفية.
واوضحت مدربة الدورة منى حسن ، اهمية الدورة واهدافها ومجمل تفاصليها وكفيفة نشر الوعي الصحي والتثقيفي في المجتمع
من جانبها أكد الاخت لطيفة صالح عبيد احدى المشاركات في هذه الدورة التدريبية ، إن هذه الدورة التي استمرت لمدة اربع أيام تم استيعاب منها العديد من المفاهيم والمعارف الأساسية في تغير السلوك السلبي إلى السلوك الايجابي حتى نتمكن من أداء الرسالة التوعوية في مديرية الحصين بالشكل الصحيح.
وتقدمت لطيفة بالشكر والتقدير للاستاذ صلاح الحريري مدير عام مديرية الحصين والدكتور محمد عبدالله علي والمشرفين على هذه الدورة وكل من ساهم وشارك وقدم الدعم لانجاح هذه الدورة التدريبية

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