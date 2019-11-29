اختتام الدورة التنشيطية لقابلات المجتمع حول تقديم خدمات الرعاية في صحة الأم والوليد بحضرموت

برعاية وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري وبدعم من منظمة اليونيسف أختتم مكتب الصحة والسكان بمديرية تريم صباح اليوم الخميس الدورة التدريبية التنشيطية لقابلات المجتمع حول تطبيق خدمات الرعاية المجتمعية في صحة الام والوليد بمشاركة (20) قابلة من مديريتي تريم والسوم خلال الفترة من 23 نوفمبر الى 28 نوفمبر 2019م .

وهدفت الدورة التنشيطية التي تم تنفيذها في قاعة التعليم المستمر بمستشفى تريم إلى خفض معدل وفيات المواليد بمعدل 50% ورفع معدل الولادات على ايدي متدربة بنسبة 45% وخفض معدل نسبة النزيف بعد الولادة بنسبة 50% . وتحقيق الاهداف الانمائية في اليمن الهدف الرابع : خفض وفيات المواليد والخامس : تحسين صحة الامهات .

وخلال اختتام الدورة التدريبية ألقيت عدد من الكلمات من قبل الأخ محبوب عبدالخير العامري مدير الرعاية الصحية الاولية والاخ حسن احمد حسان مدير ادارة الصحة الانجابية بالوادي والصحراء والاخ عمر عبيد عبدوه مسؤول المراكز والوحدات الصحية بمكتب الصحة والسكان بمديرية تريم ، اشادوا من خلالها بالدورة التنشيطية واهمية الاستفادة القصوى منها لما لها من اهمية في نفع المجتمع من حيث تقديم الخدمات والرعاية من قبل قابلات متدربات تنعكس ايجابيا على صحة الام والطفل والمجتمع , مؤكدين على اهمية تعزيز الجانب الوقائي .

من جهته توجهت المتدربات بالشكر على تنفيذ الدورة ، وعبرن عن استفادتهن منها في تنشيط معلوماتهن وتلقي المعلومات الجديدة وكسبهن خبرات لتطوير عملهم لخدمة المجتمع . كما اشدن بدور مدربات الدورة الاستاذه اسرار احمد الخطيب والاستاذة نعائم سالم بن هشمان . وطالبن باستمرارية مثل هذه الدورات التنشيطية في كل المجالات التي تهدف لتقديم افضل الخدمات . شاكرات مكتب الصحة بالوادي والصحراء ومنظمة اليونيسف على عقد مثل هذه الدورات .

وفي اختتام الفعالية تم تكريم المتدربات في الدورة التنشيطية بشهادات مشاركة في الدورة .