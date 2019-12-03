اختتام المخيم الكشفي الأول في مأرب

اختتمت في محافظة مأرب، فعاليات المخيم الكشفي الأول الذي أقامه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبر.وفي اختتام المخيم، أشاد الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب منير لمع، بمستوى تنظيم المخيم .. مشيداً بالخطوات الكبيرة التي تحققها الرياضة في محافظة مأرب، في ظل ما توليه قيادة وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالوزير نايف البكري، وقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب من دعم للقطاع الرياضي في مختلف الجوانب.وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالقطاع الرياضي في محافظة مأرب، وكذا العمل الكشفي وتطويره لما يمثله من فضاء رحب لتنمية الشباب وتنمية قدراتهم البدنية البدنية والثقافية وصقل مهارات ومواهبهم.حضر الاختتام مدير عام الشباب والرياضة في مأرب علي حشوان ومدير مكتب التربية بمديرية المدينة محمد مارش.

