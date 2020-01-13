اختتام دورة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل في عدن







اختتم برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن اليوم، دورة تدريبية لـ 24 كادرا من مستشفى الصداقة، في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل ورعايته، بدعم من منظمة اليونيسيف.

وهدفت الدورة الى تعزيز قدرات المشاركين في الدليل الارشادي لرعاية الطفل ودليل التدريب التكاملي لبرنامج الرعاية الصحية الموجهة للطفل.

وأكد مدير عام الرعاية الصحية الاولية بعدن الدكتور محمد راجامنار، اهمية التطبيق الامثل لمخرجات الدورة وتركيز الاهتمام بالطفل من خلال المعلومات الصحيحة لمعرفة المخرجات العلاجية وانضباطها مع البرتوكول الطبي.



