عدن الغد

اختتام دورة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل في عدن

13 يناير، 2020
0
اختتام دورة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل في عدن

 
 
 
اختتم برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن اليوم، دورة تدريبية لـ 24 كادرا من مستشفى الصداقة، في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل ورعايته، بدعم من منظمة اليونيسيف.
وهدفت الدورة الى تعزيز قدرات المشاركين في الدليل الارشادي لرعاية الطفل ودليل التدريب التكاملي لبرنامج الرعاية الصحية الموجهة للطفل.
وأكد مدير عام الرعاية الصحية الاولية بعدن الدكتور محمد راجامنار، اهمية التطبيق الامثل لمخرجات الدورة وتركيز الاهتمام بالطفل من خلال المعلومات الصحيحة لمعرفة المخرجات العلاجية وانضباطها مع البرتوكول الطبي.
 
 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اختتام التكاملية الطفل بالرعاية دورة عدن في لصحة

إقرا أيضا

Photo of السلطة المحلية بمديرية زنجبار تنفذ حملة لإزالة البروزات والمظلات المخالفة في أسواق زنجبار

السلطة المحلية بمديرية زنجبار تنفذ حملة لإزالة البروزات والمظلات المخالفة في أسواق زنجبار

13 يناير، 2020
Photo of الحيدري يتفقد وضع السجن المركزي بزنجبار

الحيدري يتفقد وضع السجن المركزي بزنجبار

13 يناير، 2020
Photo of “ظاهرة الإرهاب في المجتمع اليمني أسبابها وآثارها” رسالة ماجستير بإمتياز للباحثة وفاء الحامدي من جامعة عدن

“ظاهرة الإرهاب في المجتمع اليمني أسبابها وآثارها” رسالة ماجستير بإمتياز للباحثة وفاء الحامدي من جامعة عدن

13 يناير، 2020
Photo of دعوة لأهل الخير ورجال الأعمال للمساهمة في بناء مسجد بالممدارة في عدن

دعوة لأهل الخير ورجال الأعمال للمساهمة في بناء مسجد بالممدارة في عدن

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق