المشهد العربي

اختتام دورة تدريبية للموظفين في شركة النفط بعدن (صور)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 11 دقيقة
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شهدت العاصمة عدن، اليوم الخميس، اختتام الدورة التدريبية التي نظمها مركز التدريب والتأهيل في شركة النفط بعدن والتي جاءت بعنوان “حل المشكلات بطرق إبداعية واتخاذ القرار”.

وفي كلمته، قال نائب مدير عام شركة النفط بعدن المهندس فضل منصور، إن هذه الدورة تعد تنشيطا للموظف وإكسابه مهارات جديدة تمكنه من تجاوز العراقيل التي تواجه، داعيا المتدربين في الدورة على تطبيق كل ما تعلموه في الجانب العملي.

من جانبها، أكدت نائب مدير مركز التدريب والتأهيل بلقيس قادري نجاح الدورة بعد استكمال تحقيق أهدافها خلال وقت تنفيذها، مقدمة الشكر لقيادة شركة النفط بعدن ممثلة على اهتمامها بالموظفين ودعمها لجهود مركز التدريب والتأهيل.

وفي كلمته، أشاد رئيس مجلس تنسيق نقابات شركة النفط، بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة التدريبية في رفع مستوى مهارات الموظفين.

وكانت الدورة التدريبية قد انطلقت يوم الأحد الماضي واستهدفت ١٨ متدربا من موظفي شركة النفط بعدن على مدة خمسة أيام وبواقع ساعتين في اليوم.

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المشهد العربي

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