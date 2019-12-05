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اختتام دورة "صحافة البيانات في سياقات حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي" بعدن

5 ديسمبر، 2019
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اختتمت في عدن مساء الخميس 5 ديسمبر الجاري الورشة التدريبية الخاصة بـ “صحافة البيانات في سياقات حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي”.

واستهدفت الورشة التي نظمت ليومين متتاليين من قبل وزارة حقوق الإنسان ومؤسسة الصحافة الإنسانية مجموعة من الصحفيين والصحفيات في عدن.

و تمحورت مواضيع الورشة التدريبية حول صحافة البيانات وبدايتها والفرق بين البيانات والمعلومات وخطوات إنتاج قصص مدفوعة بالبيانات ومبادئ السرد البصري والبحث والتنظيف للبيانات وأدوات تصميمها وأنواع التقارير البصرية من حيث العرض والتناول وخطوات إنتاج انفوجرافيك جيد وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

يجدر الإشارة بأن مؤسسة الصحافة الإنسانية هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية متخصصة في تطوير الإعلام الإنساني بشكل خاص والإعلام بشكل عام وتسعى إلى انسنة الإعلام وتوظيفة لخدمة الإنسانية.

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