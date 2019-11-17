اختتام دورة مهنية في تمديد الطاقة الشمسية والخياطة بطورالباحة

أختتم مركز التنمية للتدريب والتأهيل المهني بطورالباحه اليوم الاحد أنشطة دورتين تدريبتين في مجالي تمديد الطاقة الشمسية والخياطة

بتمويل وإشراف صندوق تنمية المهارات S D F -عدن بمشاركة 85مشارك/كة من مختلف قرى المديرية،الدورة على مدى20يوم(من26إكتوبر حتى 17نوفمبر 2019 )بمعدل أربع ساعات يومياً تلقى المشاركين فيها العديد من الاساسيات والمهارات المهنة بما يمكنهم من الحصول على فرص عمل وممارسة مهنة حرفية تعود بالنفع والفائدة على صاحبها (لاتمنحني باليوم سمكة علمني كيف أصطاد )

وكان مدير عام المديرية عبدالرقيب البكيري قد شهد حفل الختامي، وطاف بمعمل التطبيق العملي لقسم تدريب الخياطة.

مثمناً : جهود صندوق تنمية المهارات -عدن ومركز التنمية للتدريب والتأهيل المهني في تدريب المشاركين/كات وإكسابهم المهارات على ممارسة الاعمال المهنيه بسوق العمل.

هذا عبر المشاركين عن سعادتهم بهذا الانجاز الرائع ولكل من أسهم في إنجاح أنشطة وفعاليات الدورتين من سلطة محلية ممثلةً بمدير عام المديرية والدكتور عبدالله داغم مديرصندوق تنمية المهارات الادارة العامه -عدن ورضوان الشعبي مدير إدارة التدريب والتأهيل بالصندوق وعبدالباسط المصفري مستشار وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لمحافظتي لحج والضالع ،وفي ختام الحفل منح البكيري الشهادات التقديرية بأسم السلطة المحلية بالمديرية لكلاً من صندوق تنمية المهارات ومركز التنمية للتدريب والتأهيل الفني.

ومن ثم وزعت الشهادات والجوائز لجميع المتدربين .

حضر حفل الاختتام ياسين سعيد نعمان نائب مدير مركز التنمية للتدريب والتأهيل المهني وفوزي التوم منسق عام البرنامج التدريبي.

من / صلاح بن غالب