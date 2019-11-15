اختطاف الاطفال وسيلة حوثية جديدة للتجنيد





كشفت مصادر إعلامية يمنية عن تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة المليشيا وخصوصاً محافظات ذمار وعمران وإب، مؤكدة أن الظاهرة أصبحت يومية وتراوح بين 3 إلى 5 أطفال وغالباً ما يكون الاختفاء بين أوقات الظهر والمغرب، وبعضهم يذهب إلى المدرسة ولا يعود.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر إن المواطنين يتهمون الحوثيين بالوقوف وراء اختطافات الأطفال بغرض تجنيدهم أو المتاجرة بأعضائهم البشرية، أو تهريبهم إلى خارج اليمن لغرض التسول، مضيفاً: «في ظل رفض المليشيا التعاون مع المدنيين للبحث عن أبنائهم المختفين عمدوا إلى مكبرات صوت المساجد للنداء في أوساط الأحياء».