اختطاف 10 مواطنين ومداهمات واسعة للمنازل بصنعاء

تتواصل منذ اسبوع، حملة مداهمات حوثية واسعة لمنازل مواطنين بالعاصمة صنعاء واختطاف مدنيين وزجهم في سجون تسيطر عليها الجماعة.

وذكر مصدر مطّلع لـموقع”العاصمة أونلاين” إن مسلحين من عناصر مليشيات الحوثي قدموا على متن دوريات مسلحة، داهموا صباح اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في حي المطار بالعاصمة صنعاء لإجبار المواطنين على دفع جبايات لما يسمى بـ”المجهود الحربي” للمليشيات.

وأفاد المصدر إن المليشيات قامت باختطاف عشرة مواطنين، إثر رفضهم دفع مبالغ مالية للجماعة.

وأقرت مليشيات الحوثي على مالكي العقارات والمنازل دفع مبالغ مالية كجبايات لدعم مجهودهم الحربي، متذرعين بإن الحملة تستهدف من يملكون عقارات وكانوا منتسبين سابقاً للجيش أو موالين للشرعية والجيش الوطني.

وتترافق الحملة الحوثية مع تحريض لقيادات المليشيات باستهداف ملاك العقارات والمنازل وهو ما صرح به القيادي الحوثي محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر، حيث دعا جماعته لإجراء مسح ميداني على المنازل والعقارات بصنعاء للكشف عن هوية مالكيها بهدف مصادرتها ونهبها.

وتأتي وقائع الاختطافات الجديدة بصنعاء في ظل الحديث عن جهود سعودية وأممية لإحياء مشاورات السلام في اليمن، حيث بادر التحالف العربي، أمس الثلاثاء، للإفراج عن 200 أسيراً حوثياً والإعلان عن فتح مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي.