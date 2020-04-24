اختفاء مفاجيء لزعيم مليشيا الحوثي في أول ليلة رمضانية

اختفى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بشكل مفاجيء في أول ليلة رمضانية.

وأعلنت وسائل إعلام حوثية، اليوم الخميس، لا كثر من مرة، عن كلمة مرتقبة الساعة التاسعة والنصف مساء، لزعيمها عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة قدوم شهر رمضان، غير أنه لم يظهر حتى لحظة كتابة الخبر.

وأرجع مصدر مطلع، الاختفاء المفاجئ للحوثي الى انهياره العصبي بعد الانتصارات المتسارعة التي حققها الجيش اليمني ورجال القبال في مأرب والجوف والبيضاء ونهم والحديدة خلال الساعات الماضية.

ونفذت قوات الجيش مسنودة برجال قبائل مأرب عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح اليوم في محورين تهدف لإحكام السيطرة مجددا على فرضة نهم ومحيطها وكذا مفرق الجوف الاستراتيجي والتي سقطت بيد المليشيا مطلع العام الجاري.

و استعادت قوات الجيش ورجال قبائل الجدعان زمام المبادرة بهجوم واسع منذ الصباح تمكنت على إثره من السيطرة على عدة مناطق بمأرب شمال المفرق والتحكم بطريق الجوف – المفرق بالسيطرة على نقاط عسكرية من ضمنها “المشاف والحجر والصفراء”.

وبحسب مصادر ميدانية فإن هذا التقدم اللافت المستمر حتى العصر صوب مفرق الجوف الاستراتيجي المتحكم بطرق السير بين ثلاث محافظات صنعاء – الجوف – مأرب، صاحبته خسائر فادحة تجرعتها المليشيا في الأرواح والعتاد.

وفي محور فرضة نهم، تمكنت قوات الجيش وقبائل الجدعان من استعادة عدة مناطق تقع في ميسرة الفرضة صوب “جحدر” الواقعة في منطقة قرود، بالإضافة إلى مواقع مهمة أخرى باتجاه سلسة جبال صلب ونجد العتق عقب معارك عنيفة سقط جراءها عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا بينهم قيادات.

وقالت مصادر عسكرية، إن هدف القوات والمقاومة المهاجمة من هذا المحور هو بلوغ فرضة نهم التي انسحبت منها قوات الجيش بشكل أثار الجدل منتصف يناير الماضي، ولفتت إلى أن المليشيا في مسعى منها لإعاقة التقدم المتسارع لجأت إلى تفجير كبري يقع أسفل الفرضة.

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