اختياره مفاجيء.. نجم برشلونة لا يرى ميسي أسرع لاعب

سبورت 360 – يرى الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق وأسطورة النادي ليس اللاعب الأسرع في صفوف البلوجرانا.

وأجاب اللاعب الجديد بالفريق على عدة أسئلة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” حيث سأله أحد الجماهير عما إذا كانت هناك اشياء لا يستطيع البرغوث فعلها فأجاب “حتى الآن لم أرى ذلك”.

برايثوايت يشيد بمسي لكن لا يراه الأسرع

أما السؤال التالي كانت إجابته مفاجئة حيث حول من هو أسرع لاعب في برشلونة وكان رده”أنت تتحدث إليه الآن” في إشارة إلى أنه الأسرع.

وانضم برايثوايت للبرسا في شهر فبراير الماضي وسجل 8 أهداف خلال 26 مباراة شارك فيها.

وهناك رغبة قوية لدى انتر ميلان الإيطالي لضم النجم الأرجنتيني، ويرغب ماكسي بيانكوتشي ابن عم ميسي في رؤية ليو يرحل بعيداً عن النادي الكاتالوني.

قال ماكسي في حواره مع موقع footballNews24 : ” أعرف أن أي شىء سوف أقوله سيثير الجدل..وفي الحقيقة فإن هذا أمر شخصي للغاية ولا أحد يعرف ما هو مستقبل ميسي”.

استطرد : “شخصياً أود أن أراه يلعب مع فريق آخر كما هو نفس الحال بالنسبة لكثير من جماهيره..لكي يثبت للجميع أن ميسي ليس جيداً فقط مع برشلونة والحقيقة هي أن جيناته تُمكنه من أن يلعب جيداً في أي مكان..بصراحة، لا أراه في إيطاليا..ولكن القرار له وحده، حلمي هو أن أراه يرتدي قميص نيويلز أولد بويز”.

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