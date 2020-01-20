ادانة غير مسبوقة : مملكة الجبل الاصفر تدين بأشد العبارات هجوم الحوثيين على مسجدا بمأرب

ادانت مملكة الجبل الأصفر بأشد العبارات، اليوم (الاثنين)، الاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان، نشرته وكالة الجبل الاصفر. للانباء” ان هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف دور العبادة واستباح دماء اليمنيين، يؤكد استهانة الميليشيا الحوثية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني”.

وقالت “أن مملكة الجبل الأصفر تقف الى جانب الحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة تعد تقويضاً متعمداً لمسار الحل السياسي.

واعربت المملكة في بيانها عن خالص التعازي حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني وأسر الضحايا، وتمنيات المملكة بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مملكة الجبل الأصفر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المصاب الأليم”.

جدير ذكره ان المملكة تم تدشينها رسميًا على مساحة 2060 كيلومترا مربعا، وسيبدأ الدخول والتوطين بداخلها في نهاية 2020، وستكون دولة وفق نظام نموذجي اقتصادي إقليميًا وعالميًا، وستضم 21 مليون شخص بحلول 2040، ويحكمها الشيخ عبدالإله بن عبدالله.

ووفقا لمصادر مطلعة إن الحياة ستبدأ في مملكة الجبل الأصفر بنهاية العام الحالي، وقد جرى رصد مليارات الدولارات لإنشاء البنية التحتية، حيث إنها حاليا في طور الإنشاء بالتعامل مع شركات ومستثمرين، وتعمل على بناء دولة نموذجية تسع لـ21 مليون مواطن.