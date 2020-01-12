ادرا تختتم الدورة التدريبية الثانية في مهارات الطبخ بحبيل جبر

ضمن مشروع برنامج المساعدة الطارئة للأمن الغذائي (إيلاف) وبدعم وتنفيذ من منظمة ادرا اختتمت ظهر يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م بقاعة مستشفى حبيل جبر العام بمديرية حبيل جبر محافظة لحج الدورة التدريبية الثانية الخاصة بمهارات الطبخ لأمهات الأطفال دون سن الخامسة من العمر المصابين بسوء التغذية الحاد(الوخيم والمتوسط ) التي استمرت ثلاثة أيام متتالية.

وشهد اليوم الأول محاضرة توعوية وفي اليوم الثاني والثالث تم فيه تطبيق عملي لإعداد الوجبات وإكتسبت خلال هذه الدورة الأمهات العديد من المعارف حول مهارات الطباخة والتغذية التي تساعدهن على إعداد وجبات غذائية صحية ومفيدة لأطفالهن لحمايتهم من الكثير من الأمراض ومنها حالات سوء التغذية الحاد(الوخيم والمتوسط ).

هذا وتهدف الدورة إلى تدريب الأمهات على إعداد وجبات مفيدة ومتوازنة للأطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية الحاد(الوخيم والمتوسط ).

من جانبه أوضح الأستاذ أحمد محمد علي مسؤول برنامج التغذية ومشرف الدورة” أن تنفيذ هذه الدورة يأتي ضمن تدخل التغذية التابع لحزمة من أنشطة الأمن الغذائي بتوزيع السلة الغذائية ضمن مشروع المساعدة الطارئة للأمن الغذائي (إيلاف) لمحافظات (لحج أبين الضالع ). مبيناً أن الدورة استمرت ثلاثة أيام متتالية واستهدفت 20 أم ومتطوعة واحدة لأمهات الأطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية الحاد(الوخيم والمتوسط ).

وأكد على اهمية تنفيذ مثل هذه الدورات لأمهات الأطفال لتدريبهن على كيفية إعداد الوجبات التغذوية الصحية والمتوازنة بحيث تتناسب كما ونوعا مع احتياجات الأطفال وبحسب فئاتهم العمرية واحتياجهم اليومي من السعرات الحرارية التي تحمي الطفل دون سن الخامسة من الإصابة بسوء التغذية وكذلك تغيير سلوك الأسرة أو الأم راعية الطفل ويضمن من خلال التدريب في ممارستها يوميا ويضمن كذلك تغيير سلوك الأسرة المستهدفة في طريقة إعداد الوجبات التغذوية الصحية والمتوازنة ومن خلال هؤلاء الأمهات المتدربات سوف تنقل هذه السلوكيات إلى كل الأمهات في المجتمعات المستهدفة وتم خلال الدورة تعريف الأمهات بالقيمة الغذائية العالية والمتنوعة للمواد الممنوحة بالسلة الغذائية المقدمة شهريا من منظمة ادرا للأسر المستفيدة التي تساعد الأطفال على النمو الصحي والطبيعي.

كما أثنى خلال حديثه بالدور المتميز التي قامت به الدكتورة منى محمد ضابط التغذية بالمنظمة بمحافظة لحج من خلال المتابعة المستمرة لسير الدورة وحل كل المشكلات والمعوقات التي واجهتهم خلال فترة الدورة التي اختتمت بنجاح ظهر اليوم.

وأشاد بإنتظام وتفاعل المتدربات خلال فترة الدورة وبرز ذلك خلال التطبيق العملي النهائي وتمنى من الأمهات نقل كل ما تم تعلمه واكتسابه خلال فترة الدورة من خبرات في فن الطباخة إلى منازلهن ومناطقهن لصنع الوجبات المتزنة والصحية التي من شأنها تعالج سوء التغذية الحاد(الوخيم والمتوسط ) للأطفال المستفيدين.

وفي ختام حديثه ثمن الجهود التي بذلتها مدربة الدورة أماني أحمد سالم والاستاذ ماجد المعمري المحاسب المالي.