ادعية رمضان قصيرة يومية دعاء رمضان مستجاب 1441 من موقع محتوى، ميز الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بالعديد من الفضائل مقارنة بباقي الأشهر الهجرية، فشهر رمضان هو شهر الصوم والاعتكاف، وفيه أنزل القرآن على نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم، وفيه ليلة من أفضل الليالى وهى ليلة القدر، تلك الليلة الطيبة المباركة التي تغفر فيها الذنوب والسيئات التى قد يكون قد أقترفها الشخص فى حياته .

ادعية رمضانية اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

اللهم اجعل صيامي فيهِ بالشّكر والقبول على ما ترضاه ويرضاهُ الرّسول محكمةً فروعه بالأصول، بحقّ سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين.

دعاء الصائم قبل الافطار

اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني اسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

دعاء الافطار الصحيح

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. -اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.

دعاء ختام رمضان

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجُدْ علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعلنا ممّن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند الثّواب من الحائزين، وعند النّعماء من الشّاكرين، وعند البلاء من الصّابرين، ولا تجعلنا ممّن استهوته الشّياطين فقذفته في الجحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ادعية رمضان مستجابة

اللهم هذا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وانزلت فيه ايات بيّنات من الهدى والفرقان، اللّهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام.

المبرور حجّهم، و المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، والمُكَفَّرعنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتُقدّر أن تُطيل عمري، وتُوسّع عليّ من الرّزق الحلال يا رب العالمين.

هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، لذلك يجب على الجميع آلا يترك هذا الشهر يمر مرور الكرام دون الإستفادة من فضائله المتعددة التي أجتباه الله به، كما أن له مكانته العظيمة فى الإسلام، واليوم ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أهم فضائل هذا الشهر المبارك وذلك على النحو التالى.

دعاء رمضان قصير 1442

اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه ، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه ، و اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه ، بجودك يا أجود الأجودين .

، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه ، و اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه ، بجودك يا أجود الأجودين . اللهم قوني فيه على اقامة امرك ، و اذقني فيه حلاوة ذكرك ، واوزعني فيه لاداء شكرك بكرمك ، واحفظني فيه بحفظك و سترك يا أبصر الناظرين .

، و اذقني فيه حلاوة ذكرك ، واوزعني فيه لاداء شكرك بكرمك ، واحفظني فيه بحفظك و سترك يا أبصر الناظرين . اللهم اجعلني فيه من المستغفرين ، و اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين ، واجعلني فيه من اوليائك المقربين ، برأفتك يا ارحم الراحمين .

، و اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين ، واجعلني فيه من اوليائك المقربين ، برأفتك يا ارحم الراحمين . اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ، ولاتضربني بسياط نقمتك ، و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك و اياديك يا منتهى رغبة الراغبين .

، ولاتضربني بسياط نقمتك ، و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك و اياديك يا منتهى رغبة الراغبين . اللهم اعني فيه على صيامه و قيامه ، و جنبني فيه من هفواته واثامه ، و ارزقني فيه ذكرك بدوامه ،بتوفيقك يا هادي المضلين .

، و جنبني فيه من هفواته واثامه ، و ارزقني فيه ذكرك بدوامه ،بتوفيقك يا هادي المضلين . اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام و اطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الاملين .

فضائل شهر رمضان المبارك

هناك العديد من الفضائل التى يتميز بها شهر رمضان المبارك عن باقى الأشهر الأخرى والتى تتمثل فى الآتى:

فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار ، ولذلك يجب الإسراع فى التوبة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون للجميع نصيبا من الفوز بالجنة التى أعدها الله لعباده المتقين والتى عرضها السموات والأرض.

، ولذلك يجب الإسراع فى التوبة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون للجميع نصيبا من الفوز بالجنة التى أعدها الله لعباده المتقين والتى عرضها السموات والأرض. فى هذا الشهر تقيد الشياطين ، وبالتالى حماية سائر المسلمون من وساوس الشياطين وأعوانهم التى تجعل النفس ضعيفة تقع فى الذنوب والمعاصى.

، وبالتالى حماية سائر المسلمون من وساوس الشياطين وأعوانهم التى تجعل النفس ضعيفة تقع فى الذنوب والمعاصى. فى هذا الشهر ليلة القدر ، التى تعد من أعظم الليالى فى السنة والتى تأتى مرة واحدة فقط، والتى لها الكثير من الفضائل باعتبارها الليلة التي يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب لعباده المسلمين والخطايا التى قاموا اقترافها في حياتهم، ومن أقام هذه الليلة إيمانا واحتسابا كان له عظيم الأجر والثواب.

، التى تعد من أعظم الليالى فى السنة والتى تأتى مرة واحدة فقط، والتى لها الكثير من الفضائل باعتبارها الليلة التي يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب لعباده المسلمين والخطايا التى قاموا اقترافها في حياتهم، ومن أقام هذه الليلة إيمانا واحتسابا كان له عظيم الأجر والثواب. أن العمرة فى هذا الشهر تعادل الحج فى الأجر والثواب، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية التى تؤكد هذا الأمر.

مميزات شهر رمضان المبارك

هناك العديد من السمات والخصائص التي يتميز بها هذا الشهر والتى تتمثل فى الآتى:

صلاة التراويح، والتي ميزها الله في شهر رمضان عن سائر الأشهر الهجرية الأخرى والتى لا تقام إلا فى مثل هذا الشهر.

صيام هذا الشهر يكفر الذنوب والخطايا التى قد يرتكبها الإنسان في حياته بإستثناء الكبائر والتى منها الشرك بالله والإلحاد وغيرها من أشكال الكبائر الأخرى.

شهر القرآن، ففى هذا الشهر الكريم أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الإعتكاف، والذي يتمثل في الصلاة وقراءة القرآن والابتعاد عن الأعمال المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وفضل هذا الإعتكاف عظيم فى هذا الشهر حيث يضاعف أجره فى الأيام العادية.

كما يجب الإكثار من العبادات والطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في أيام هذا الشهر غالية لا يمكن تعويضها ثانية تابع اجمل ادعية شهر رمضان المبارك .

ادعية رمضانية قصيرة مكتوبة

هناك مجموعة من الأدعية الرمضانية التى يمكن التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى فى شهر رمضان والتى تتمثل فى الآتى: