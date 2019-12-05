اذا استمر تجاهل عناصر ينتمون للشرعية لاتفاق الرياض فإن التحالف لن يُمهلهم وسيصحح الأوضاع سريعا

استنكرت الإعلامية والكاتبة الصحفية العربية نورا المطيري، أفعال عناصر ينتمون للشرعية، لخرقهم اتفاق الرياض.

وأكدت المطيري أن الفئة الضالة من ميليشيات الإخوان يلصقون الخروقات بالجنوبيين وأن التحالف العربي لن يتوانى عن أفعالهم.

وكتبت “المطيري” في تغريدة عبر حسابها الشخصي بتوبتر،: “صدقوني، إذا استمر تجاهل عناصر ينتمون إلى الشرعية لاتفاق الرياض، خاصة قيادات الفئة الضالة من الإخوان، وظنوا أن محاولاتهم إلصاق تهمة خرق الاتفاق جُزافا بالجنوبيين”.

وأضافت: “فإن التحالف العربي بقيادة السعودية، لن يُمهل من ثبت تورطه حقا في خرق الاتفاق، وسوف يتحرك سريعا لتصويب الأوضاع وتصحيحها”.