اربعة مساجد بأحياء مدينة سيئون يشهدن ختائم ليلة التاسع من رمضان 1441هـ





ضمن سلسلة ختم القرآن بمساجد مدينة سيئون في الليالي الوترية وفي هذه الليلة المباركة ليلة التاسع من رمضان شهدت اربعة مساجد بمدينة سيئون بقراءة دعاء ختم القرآن فيها وهي مسجد عبد الصمد باكثير بمنطقة شهارة بحي السحيل ومسجد الصبان بحي الحوطة ومسجد السقاف بحي الثورة ومسجد باسالم بحي القرن .

وفي روحانية الزمان تجلت فرحة الاطفال الظاهرة على وجوههم بما يمتلكونه من فلوس وملابسهم الزاهية التي يعدون العدة لهذه الليلة سيما الأطفال الساكنين بالقرب من تلك المساجد تزداد فرحتهم باستقبالهم اخوانهم من الاطفال من واقاربهم وارحامهم في ليلة التفطير التي يدعون لها مع أفراد

أسرتهم وهي عادة توارثها غالبية المجتمع بمدينة سيئون . ويتنقلون الاطفال فرادى ومنهم جماعات ومنهم مع أولياء أمورهم بين مفارش الباعة بفخر واعتزاز وهم الذين يشترون ما يريدون دون تدخل وفقا وما يملكونه من فلوس التي صرفت لهم من اسرهم او اقرابهم برغم زمن السوق الشعبي قصير إلا أنك تجد وأنت تتجول بينهم تعود لذكريات الصبا الجميلة عندما كنا في سنهم .

وخلال تلك الختائم كان أجمل ختم من حيث الكثافة في الحضور ختم مسجد الصبان ويليه ختم مسجد باسالم ومن ثم ختم مسجد عبد الصمد بينما مسجد السقاف بحي الثورة لم يشهد سوقا شعبيا للأطفال .

مع تلك الفرحة وزمن انتشار وباء فايروس كورونا في العالم ومع اعلان اكتشاف حالات مصابة في عدن هل ستتواصل تلك التجمعات والاسواق والعزائم الجماعية ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية من هذا الوباء ام ستستمر مع استمرار فتح الاسواق العامة وغيرها الايام القادمة ستبيّن ذلك , نسأل ان

يبعد عن حضرموت هذا الوباء وكل محافظات اليمن بشكل عام وكل بلدان المسلمين وان يكشف الله الغمة ويفرج هذه الكربة بفضل هذا الشهر الفضيل برحمته ارحم الراحمين .

ومن خلال تجول عدسة الكاميرا لالتقاط فرحة الأطفال في تلك الختائم برزت ظاهرة سيما في ختم مسجد باسالم حيث أصوات المفرقعات تعكر صفو فرحة الاطفال حيث كان الختم الوحيد التي تباع فيه ويتلاعب الأطفال بها دون معرفة خطورتها وهي رسالة نوجهها للآباء عليهم بالنصح لأولادهم واطفالهم

وايضا للجهات الأمنية وفقا لقرار اللجنة الامنية بمنع بيع المفرقعات وما تشكله من خطر على فلذات اكبادنا وما تسببه من عاهات وتشوهات وحرائق وغيرها واقول اللهم اني بلغت اللهم فاشهد . الى اللقاء مع ختائم ليلة 11 من رمضان بمدينة سيئون بإذن الله تعالى .

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